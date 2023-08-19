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二手車價指數 4個月來首升

財經新聞組／綜合報導

汽車研究公司Cox Automotive公布8月上半月的最新曼海姆二手車價值指數(Manheim Used Vehicle Value Index)，數據顯示批發二手車價格小幅上漲，這可能是粘性通膨的不祥之兆。

8月前15天，曼海姆二手車價值指數較7月上升0.1%，為4個月來首次上升。但與去年8月相比，仍然下跌7.8%。

報告指出，二手車買家「在每年這個時候往往有更大的議價能力」。包括皮卡、跑車、轎車、貨車和SUV在內的所有車型價格在8月上半月分別同比下滑2.9%、4.6%、6.6%和7.5%。小型轎車跌幅最大，達到13.5%，其次是中型車，下降11.9%，豪華車下降8.8%。

二手車價格的環比上漲可能歸因於二手車市場吃緊。曼海姆解釋：「以天數計算的二手車零售供應與2019年相比顯示，每年的這個時候，供應比正常情況更吃緊。其次，隨著8月初批發採購活動的增強，批發供應有所減少，這使得二手車市場比往年同期更為吃緊。」

在美國，新車和二手車市場依然吃緊。然而，高利率明顯影響汽車需求，普通消費者的可支配收入減少，個人儲蓄也減少了。

Fed最新會議紀錄警告：「大多數與會者繼續認為通膨存在顯著上行風險，這可能需要進一步收緊貨幣政策。」

二手車 儲蓄 利率

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