Meta跌入修正 科技恐再下挫

Meta 17日跟隨蘋果、微軟和輝達跌入修正區，股價較近期高點下跌超過10%。與此同時，特斯拉股價早已進入熊市，較近期高點下跌超過20%。

但即使股價下跌，Meta仍是今年以來史坦普500指數中表現第二好，漲幅達137%。

西北共同財富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)股票投資 資深組合經理人史塔基(Matt Stucky)認為，考量Meta股票今年來的強勁走勢，該公司股價回跌看來只是「回歸均值」，「當整個市場修正時，之前漲幅較大的個股回歸均值會更加明顯。」

他表示，投資人對「Fed繼續升息」的擔憂減少，開始追求成長、保護獲利率和提供良好回報的優質公司，即使這些公司的股票本益比較高。不過，當市場情緒高漲時，「市場正常的反應是起伏波動」，7月就是典型的例子。

大型科技股的下跌反映出在年初大幅上漲後的整體疲軟。CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出，截至7月下旬，那斯達克100指數交易量比200日移動均值高出26%，這是「統計上的一個極端」。

他說，本季在今年最具挑戰性，8月也是最具挑戰性的一個月。此外，華爾街也存在不安情緒，因為投資人等待Fed對利率的決定。

史托佛說：「10年期國債殖利率 的不斷攀升，與利率有關的不確定性變得非常大，投資人都說該獲利了結了，而獲利最大的就是科技股。」

他認為，科技股整體上可能還有更大的下跌空間。雖然史指數可能不會從最近高點下跌10%，但隨著季節性疲軟持續到9月底，那斯達克指數可能會出現「相當溫和的修正」。

然而，他還是從鷹派的Fed看到一些利多跡象：Fed可能會在9月升息，但這將是本輪周期的最後一次，「將為通常表現最好的第4季打好基礎。」（財經新聞組）