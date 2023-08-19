我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

Meta跌入修正 科技恐再下挫

財經新聞組／綜合報導

Meta 17日跟隨蘋果、微軟和輝達跌入修正區，股價較近期高點下跌超過10%。與此同時，特斯拉股價早已進入熊市，較近期高點下跌超過20%。

但即使股價下跌，Meta仍是今年以來史坦普500指數中表現第二好，漲幅達137%。

西北共同財富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)股票投資資深組合經理人史塔基(Matt Stucky)認為，考量Meta股票今年來的強勁走勢，該公司股價回跌看來只是「回歸均值」，「當整個市場修正時，之前漲幅較大的個股回歸均值會更加明顯。」

他表示，投資人對「Fed繼續升息」的擔憂減少，開始追求成長、保護獲利率和提供良好回報的優質公司，即使這些公司的股票本益比較高。不過，當市場情緒高漲時，「市場正常的反應是起伏波動」，7月就是典型的例子。

大型科技股的下跌反映出在年初大幅上漲後的整體疲軟。CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出，截至7月下旬，那斯達克100指數交易量比200日移動均值高出26%，這是「統計上的一個極端」。

他說，本季在今年最具挑戰性，8月也是最具挑戰性的一個月。此外，華爾街也存在不安情緒，因為投資人等待Fed對利率的決定。

史托佛說：「10年期國債殖利率的不斷攀升，與利率有關的不確定性變得非常大，投資人都說該獲利了結了，而獲利最大的就是科技股。」

他認為，科技股整體上可能還有更大的下跌空間。雖然史指數可能不會從最近高點下跌10%，但隨著季節性疲軟持續到9月底，那斯達克指數可能會出現「相當溫和的修正」。

然而，他還是從鷹派的Fed看到一些利多跡象：Fed可能會在9月升息，但這將是本輪周期的最後一次，「將為通常表現最好的第4季打好基礎。」（財經新聞組）

投資 殖利率 股票

上一則

國際油價震盪下行 中海油樂觀估下半年每桶80美元

下一則

上海郵輪消費市場攀升 將成經濟新亮點

延伸閱讀

美股後市全看「七大咖」中的這支 但不是Nvidia

美股後市全看「七大咖」中的這支 但不是Nvidia
你申請沒？臉書洩個資判賠7.25億 理賠申請25日截止

你申請沒？臉書洩個資判賠7.25億 理賠申請25日截止
世界駭客大賽 參賽者用「爛數學」騙過AI

世界駭客大賽 參賽者用「爛數學」騙過AI
義大利真的同意了…史詩地讓馬斯克、查克柏格決鬥

義大利真的同意了…史詩地讓馬斯克、查克柏格決鬥

熱門新聞

台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢