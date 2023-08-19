財經簡訊

需求強勁 迪爾調升獲利財測

雖然農作物價格下跌，但農民對機械的需求仍然強勁，迪爾公司(Deere & Co.)調升今年全年獲利財測。這家總部位於伊利諾伊州Moline的全球最大農業機械生產商發表聲明表示，預計2023財年淨利將在97.5至100億元之間；高於5月預測的92.5至95億元。市場平均預期約為94億元。

歐盟 把關高通 收購Autotalks

歐盟執委會表示，將對高通收購以色列Autotalks進行監管評估。歐盟執委會發表聲明表示：「委員會已要求高通說明該收購交易。在通知歐盟執委會並獲得其許可之前，高通無法執行該交易。」高通公司於5月宣布收購Autotalks，希望擴大其汽車相關業務。

WeWork將反向分割股票

WeWork表示將對其已發行的A類和C類普通股進行1:40的反向股票分割，之前已獲得股東授權。WeWork表示實施反向股票分割是為了提高公司的每股交易價格，並重新遵守維持在紐約證券交易所(NYSE)繼續上市所需的每股1元最低收盤價。反向股票分割將於9月1日收盤時生效。

復甦緩慢 雅詩蘭黛調降財測

雅詩蘭黛預計全年淨銷售額和獲利低於市場預期，承認其以亞洲為主的旅遊零售業務復甦速度慢於預期，並且美國需求有所緩解。這家化妝品製造商預計2024年全年銷售額將成長5%至7%，低於分析師預計的8.8%。全年調整後每股獲利將在3.5至3.75元之間，低於分析師預期的4.83元。

激進股東擬加碼澳美客牛排

激進股東Starboard Value對澳美客牛排(Outback Steakhouse)母公司Bloomin’ Brands表達高度興趣。根據監管文件，該股東目前持有Bloomin 9.9%的股份，在推動餐飲公司成功轉虧為盈方面有著良好的記錄。Bloomin最近幾季銷售額成長放緩，上季美國同店銷售額僅成長0.8%。

衣索比亞航空與波音合資

衣索比亞政府投資機構表示，非洲最大國有航空公司伊索比亞航空將與波音公司合資生產飛機零件，初始成本為1500萬元。衣索比亞投資委員會在前身為推特的X上貼文表示，該合資企業將生產航空零件，包括飛機隔熱隔音毯、電線線束和其他零件，可創造300多個就業機會。