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債券殖利率飆高 「5%的世界」正歸來

編譯季晶晶／綜合外電
即使通膨壓力有所緩解，但主要央行保持可能再升息的鷹派立場，使債券被拋售，殖利率飆高。（路透）
即使通膨壓力有所緩解，但主要央行保持可能再升息的鷹派立場，使債券被拋售，殖利率飆高。（路透）

在世界各地，債券交易員終於清醒認知，近期歷史上的超低殖利率可能一去不復返。

即使通膨壓力有緩解跡象，但大西洋兩岸的央行仍然保持可能再升息的鷹派立場，這使得債市出現拋售，而與債券價格反向的殖利率則向上飆。以美國而言，那裡經濟出人意料地強韌，債務和赤字激增，投資人擔心聯準會讓利率居高不下，推動期限最長的美國公債殖利率回到十年多來最高水準。

這促使人們重新思考美國公債市場的「常態」會是什麼樣的面貌。這個月之前，10年期美國公債的殖利率很難站上4%，這個水準在2008年金融危機之前稀鬆平常，但之後不是。

PGIM Fixed Income全球債券主管Robert Tipp說：「在4%以下待這麼久很令人意外。投資人以為我們很快會回到4%以下，但我認為那種預期在未來幾年可能站不住腳。」

美國銀行（BofA）策略師警告投資人，準備好重返「5%的世界」；貝萊德和品浩（PIMCO）聲稱通膨可能頑固高於聯準會目標，從而為長期殖利率進一步上升留下空間。

前加拿大央行官員、現在領導著貝萊德智庫的Jean Boivin說：「長期利率明顯向上重新定價。市場更傾向於認為儘管近期取得進展，但長期通膨壓力仍然存在，總經不確定性仍將是未來幾年的主題，這需要對持有長期債券進行更大的補償。

雖然較高的利率提高債券持有人的利息收入，從而緩和衝擊，但也可能對消費者支出和住宅銷售，以及高高在上的科技股價格造成壓力。SPI資產管理公司執行合夥人Stephen Innes說，「不管聯準會是否依會議紀錄釋出的鷹派訊息行事，事實是10年期公債殖利率飆高，在現代股市操作策略上，這在很多層次上都是壞消息」。

更重要的是，這將增加美國政府的融資成本，使高額赤字進一步惡化，企業的債務融資成本同樣愈來愈高。根據FactSet數據，20228年月，10年期公債殖利率大約在2.6%，但周四國庫券殖利率接近5.5%。

美國10年期公債已告別殖利率節節下滑的時代。（彭博資訊）
美國10年期公債已告別殖利率節節下滑的時代。（彭博資訊）

殖利率 債券 投資

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