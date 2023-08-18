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還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

編譯林奇賢／綜合外電
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

前總統川普在2016年競選美國總統時的造勢活動承諾，他會讓美國勝過中國，贏到不想再贏。如今七年過去，在通膨的幫助下，現在美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率確實超越了中國。

彭博資訊彙編的數據顯示，2023年以來，美國名目GDP較一年前成長6.5%；相較下，受通縮困擾的中國增加4.8%。

隨著美元兌人民幣匯率走強，美國在全球經濟競賽中拉開更大的領先差距。中國GDP占美國GDP的比重，在2022年初攀上77%的高峰，如今已降至67%。

彭博經濟學家指出，成功會啟動自我增強的正向循環。美國經濟成長較快，也提高了在當地經商的吸引力，中國的情況則相反。

經濟成長更快，也意味著在處理債務時面對的挑戰較小，因此在預算的優先事項上有更多的靈活空間。國際貨幣基金組織（IMF）的預測顯示，中國政府公債占GDP的比率，正趕上美國。

預算壓力會抑制國防支出的增長。過去幾年來，中國的軍費開支增幅，都是緊隨名目GDP增幅。

彭博經濟學家也提醒，當前的成長趨勢肯定不會一直持續。美國通膨呈下降之勢，而中國目前出現的通縮（價格下跌會拖累名目GDP），也可能是一時現象。

不過，美中地緣政治之爭很大一部分是中國經濟快速成長所致，在這種脈絡下，中國經濟成長超越美國的模式至少目前逆轉，還是引人注目。

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