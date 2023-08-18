我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

馬斯克SpaceX難得透露財報 睽違兩年終於又賺錢了

編譯易起宇／綜合外電
馬斯克的火箭公司SpaceX睽違兩年終於再度獲利。 （路透）
馬斯克的火箭公司SpaceX睽違兩年終於再度獲利。 （路透）

華爾街日報（WSJ）報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭公司SpaceX罕見透露財報，因收入躍增，今年第1季出現時隔兩年首見的獲利，同時也不斷將資金投入尚未成功且面臨艱難技術挑戰的火箭計畫。

WSJ引述一份文件報導，未上市公司的SpaceX第1季營收為15億美元，獲利5,500萬美元，為歷經虧損幅度不斷縮小的兩年後，首次出現獲利。

除了第1季初步財報，WSJ看到的文件也包含SpaceX的去年最終財報。該文件顯示，SpaceX去年總支出為52億美元，比前年的33億美元擴大；營收則增長一倍至46億美元，使去年虧損從前年的9.68億美元縮小為5.59億美元。

SpaceX是馬斯克在20多年前創立，已成為美國主要的火箭發射商，並已建立龐大的衛星網路事業。美國太空總署（NASA）很仰賴這家公司，因為NASA在載運太空人往返國際太空站上，除了SpaceX外沒有其他國內服務商選項。

總部位在加州霍桑市的SpaceX成立以來迅速成長，在最近一次的員工售股交易中，估值約為1,500億美元，和英特爾（Intel）和迪士尼（Disney）旗鼓相當。

但相較於其他大企業，SpaceX是屬於私營公司，不需向外界公開其財務細節。一些SpaceX股東也不知道這家公司到底賺或虧多少錢，但許多SpaceX投資人表示，將持股視為一種長期押注，不在乎看不看得到財報。

SpaceX 太空人 馬斯克

上一則

這個關鍵日要圈起來 鮑爾25日將在傑克森洞Fed年會致詞

延伸閱讀

馬斯克歸咎查克柏格 義大利格鬥賽可能取消

馬斯克歸咎查克柏格 義大利格鬥賽可能取消
馬斯克資產可能再添一個「X」？要看美鋼花落誰家

馬斯克資產可能再添一個「X」？要看美鋼花落誰家
查克柏格vs.馬斯克 擁51萬粉絲格鬥評論家為台發聲挺他

查克柏格vs.馬斯克 擁51萬粉絲格鬥評論家為台發聲挺他
華郵：馬斯克的X拉長用戶造訪紐時與對手網站的時間

華郵：馬斯克的X拉長用戶造訪紐時與對手網站的時間

熱門新聞

華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下