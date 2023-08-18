馬斯克SpaceX難得透露財報 睽違兩年終於又賺錢了

馬斯克的火箭公司SpaceX睽違兩年終於再度獲利。 （路透）

華爾街日報（WSJ）報導，馬斯克 （Elon Musk）旗下的火箭公司SpaceX 罕見透露財報，因收入躍增，今年第1季出現時隔兩年首見的獲利，同時也不斷將資金投入尚未成功且面臨艱難技術挑戰的火箭計畫。

WSJ引述一份文件報導，未上市公司的SpaceX第1季營收為15億美元，獲利5,500萬美元，為歷經虧損幅度不斷縮小的兩年後，首次出現獲利。

除了第1季初步財報，WSJ看到的文件也包含SpaceX的去年最終財報。該文件顯示，SpaceX去年總支出為52億美元，比前年的33億美元擴大；營收則增長一倍至46億美元，使去年虧損從前年的9.68億美元縮小為5.59億美元。

SpaceX是馬斯克在20多年前創立，已成為美國主要的火箭發射商，並已建立龐大的衛星網路事業。美國太空總署（NASA）很仰賴這家公司，因為NASA在載運太空人 往返國際太空站上，除了SpaceX外沒有其他國內服務商選項。

總部位在加州霍桑市的SpaceX成立以來迅速成長，在最近一次的員工售股交易中，估值約為1,500億美元，和英特爾（Intel）和迪士尼（Disney）旗鼓相當。

但相較於其他大企業，SpaceX是屬於私營公司，不需向外界公開其財務細節。一些SpaceX股東也不知道這家公司到底賺或虧多少錢，但許多SpaceX投資人表示，將持股視為一種長期押注，不在乎看不看得到財報。