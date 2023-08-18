這個關鍵日要圈起來 鮑爾25日將在傑克森洞Fed年會致詞

聯準會（Fed）主席鮑爾訂於美東時間25日上午在堪薩斯市傑克森洞Fed年會上致詞，談論經濟展望。（美聯社）

聯準會（Fed）宣布，主席鮑爾 下周五（25日）將在堪薩斯市傑克森洞Fed年會上致詞，談論經濟展望。這一回鮑爾的演說會不會透露出對未來利率 路徑的看法，備受全球金融市場矚目。

鮑爾近年來都會在為期三天的傑克森洞央行年會上發表演說，今年的會議訂於8月24日~26日舉行。

根據Fed發布的聲明，鮑爾將於美東時間25日上午10點05分就經濟展望發表談話。投資 人將從他的演講內容找尋線索，據以研判Fed未來的利率動向。Fed上個月把聯邦資金利率目標區間提高1碼（0.25個百分點），升至5.25%~5.5%，是22年來最高水準。

Fed上次會議紀錄顯示，決策官員認為，通膨仍可能逗留在比預期高的水準，因此或許有必要進一步提高利率，儘管一些官員寧可讓利率持穩在目前水準不變，唯恐在通膨下滑之際冒著貨幣政策縮得太緊的風險。

在上次會後發布的數據顯示，美國物價壓力持續降溫，但勞動市場和消費者支出依然強勁。

鮑爾上月在記者會上表示， Fed利率決策將逐次開會討論，但他強調官員打算「維持限制性政策，直到我們確信通膨正朝我們的2%目標大幅降下來；而且，如果適當的話，我們仍準備進一步緊縮。」