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中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

編譯洪啟原／綜合外電
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

巴隆金融周刊（Barron's）報導，中國經濟放緩可能在美國科技業激起漣漪效應，因一些美國科技公司很大一部分營收來自中國業務。據統計，在十家對中國曝險最高的史坦普500指數成分企業中，以美國晶片大廠高通（Qualcomm）最高，德儀（TI）排第三。

巴隆周刊和道瓊市場數據公司在檢視哪些史坦普500指數成分企業去年的中國與港澳地區營收占比後，發現比率最高的十家公司裡，有八家是晶片製造商或與晶片業相關企業，以高通的中國營收占比最高截至去年第3季維63.6%。

值得注意的是，這十家公司計算基期的季度不盡相同。這項資料分析不含台灣。除了高通，第二名是芯源系統（MPS）截至去年底的51.3%，德州儀器（TI）截至去年底的中國營收比重維48.2%，位居第三，威騰電子（Western Digital）在去年第2季的比重為43.5%。

之後依序為拉斯維加斯金沙集團、恩智浦半導體（NXP）、晶片製造商博通（Broadcom）、特殊化學品與鋰供應商Albemarle、科林研發（Lam Research），以及安森美半導體公司（ON Semiconductor）。

繼中國最大房地產商碧桂園於12日深夜突拋震撼彈宣布，旗下11檔境內公司債14日起暫停交易後，曾是中國第二大房地產開發商的恒大集團，在17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。

中國大型房地產開發商接連陷入財務危機，令市場擔憂這可能衝擊經濟。中媒強調，化解風險不可能一蹴而就，要有耐心，並表示要協助優質房企回到安全區間，試圖穩定市場信心。

晶片 房地產 高通

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