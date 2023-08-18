電子商務亮眼 沃爾瑪調升財測

沃爾瑪 調升全年財測，因這家折扣賣場依靠低價聲譽吸引不少顧客採購雜貨並推動線上消費。

這家大型零售商上季銷售額和獲利都超出華爾街 的預期。沃爾瑪美國部門的電子商務銷售額成長了24%。

沃爾瑪目前預計整個財年合併淨銷售額將成長約4%至4.5%；調整後每股獲利將在6.36至6.46元之間。之前的財測數字是綜合淨銷售額成長3.5%，調整後每股獲利成長6.1至6.2元。

沃爾瑪CEO麥克米倫(Doug McMillon)在財報聲明中表示：「食品銷售是一種優勢，但我們對本季普通商品的業績高於預期也感到鼓舞。」

沃爾瑪還受惠於供應鏈 成本降低和之前為減少過剩庫存而實施的折扣。

麥克米倫表示：「我們的庫存狀況良好，看好今年下半年的營業狀況。」

財務長雷尼(John David Rainey)表示，沃爾瑪本季的大宗商品和非必需品如電子產品和家居用品的銷售出現「小幅改善」。 由於美國人在食品等必需品上的支出增加，這些商品的銷售一年多以來一直疲軟。

他形容消費者「喜歡選擇或挑剔」，並表示國慶節假期和返校等季節性因素都有助於推動銷售。

沃爾瑪本季淨利成長約33%至78.9億元，合每股2.92元，而去年同期為51.5億元或每股1.88元。調整後每股獲利1.84元，高於預期的1.71元。營收1616.3億元，高於預期的1602.7億元

沃爾瑪美國第2季不包括燃油的同店銷售額較去年同期成長6.4%，超過4.1%的預期。

山姆俱樂部(Sam’s Club)不包括燃油的同店銷售額成長5.5%，符合分析師預期。

顧客也買進更多沃爾瑪自有品牌食品，這些食品通常價格較低。在沃爾瑪美國雜貨部，自有品牌銷售額同比成長 9%。這些品牌占沃爾瑪美國總銷售額的20%。