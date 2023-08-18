科技業緩裁員 但也消極招聘

科技業者對人工智慧(AI )的興趣激增，但在過去一年的大規模裁員 之後，至今尚未擴大徵才力道，因為AI業務需要具備特殊技能的員工。

即使如此，研究公司Jefferies引用專有數據和就業 市場TrueUp進行的分析顯示，6月和7月科技業的裁員速度似乎有所放緩，8月的裁員幅度可能會更低。

隨著經濟衰退迫使公司削減成本，並消除疫情期間的人員過剩。根據Jefferies和TrueUp的數據，今年到目前為止，科技業已經裁員34萬2671人，遠遠超過去年全年的24萬3075人。

其他有關裁員的數據也顯示出類似的趨勢。科技業的職位空缺數量仍然不慍不火，反映出整體經濟對工人的需求有所減弱。根據本月稍早的政府報告，美國6月職位空缺降至2021年4月以來的最低水平。裁員人數也降至去年年底以來的最低水平，顯示雇主不願裁員。

Jefferies分析師席爾(Brent Thill)在報告中表示，「不斷變化的勞力動態將要求那些受到AI排擠的低技能工人重新掌握並提高技能，以獲得新的工作機會。」

國際人力資源公司Robert Half CEO瓦德爾(M. Keith Waddell)表示，勞動市場仍然具有韌性，這使得招聘公司甚至很難預測全年獲利，因為客戶「更謹慎、更保守、更猶豫不決」。