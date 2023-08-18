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市場預期降息 最好像1998年

財經新聞組／綜合報導

Fed最新會議紀錄顯示，官員們仍認為通膨存在上行風險，暗示可能需要進一步升息。

話雖如此，美國商銀針對管理資產超過5000億元的專業經理人調查顯示，絕大多數人都預期明年會降息

調查顯示，上次投資人確信利率將在未來12個月內降息已經是近15年前的事了；當時是2008年11月，雷曼兄弟剛破產。

過去40年Fed降息但沒讓經濟陷入衰退的情況只有3次：2019年、1998年和1995年。如今投資人押注2024年將是史上第4次。

在美商銀調查中，有65%受訪者預計會出現「軟著陸」，也就是通膨放緩但經濟避免衰退。

對於Fed來說，無視消費者和企業界而讓經濟從過熱降溫是一項艱鉅的任務，但並非沒有先例。那些時期也曾降息。

例如1998年，Fed在新興市場貨幣危機和長期資本管理公司(LTCM)崩潰後降息，理由是「貸款機構的謹慎態度和金融市場不穩定的狀況，可能會抑制未來的總需求」。

當年葛林斯潘領導的Fed指出：「在此背景下，為了在通膨受控的背景下維持經濟成長，有必要進一步放鬆貨幣政策立場。」

與此形成對比的是伯南克領導的Fed對2007年9月降息的描述，當時降息0.5個百分點，理由是「信貸條件收緊，有可能加劇房市修正並更全面地抑制經濟成長。」並表示，這次降息將「防止金融市場混亂可能對整體經濟造成的一些不利影響，並隨著時間的演進促進溫和成長。」

這是9年前傳達出的嚴厲訊息。但如今即使Fed在未來一年降息，投資人也預計不會聽到這些說法。

如果這種情況發生，美國商銀建議關注房地產投資信託基金(REITs)，因它對商業房地產高度曝險。美國商銀策略師寫道：「如果沒有經濟衰退，可以盡量做多；但如果相當雷曼兄弟部位的REITs無法復甦，那麼經濟衰退可能就在眼前。」（）

降息 投資 房地產

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