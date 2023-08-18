Stellantis投資 逾億元提煉鋰

汽車製造商Stellantis將向加州 Controlled Thermal Resources投資超過1億元，這是在全球尋找電動車電池金屬新來源的過程中，對直接鋰提取(DLE)產業的最新押注。後者計畫斥資超過10億元，從加州鹽灘提取的超熱地熱鹽水中分離出鋰，然後將這些鹽水中的蒸汽用於渦輪機發電。

Coach母公司調降全年財測

上周同意收購Capri的Coach母公司Tapestry預計2024財年獲利低於預期，上季財報銷售額低於預期，因為美國對其豪華手袋和配飾的需求放緩。淨銷售額為16.2億元，與去年同期持平；分析師平均預期為16.5億元。2024財年調整後獲利預計為每股4.1至4.15元，而預期為4.24元。

加Blue Shield調整藥房服務

Blue Shield of California放棄傳統連鎖藥店並部分放棄與健康巨頭CVS的合作，改與Mark Cuban的Cost Plus Drug Company和亞馬遜 藥房合作，以為其480萬名會員節省藥品費用。這家非營利性健康保險公司2022年為會員處方花費超過30億元。新合作案估計每年可省5億元。

首申失業金23.9萬 低於預期

勞工部表示，截至8月12日當周初領失業金人數23.9萬人，低於預期的24萬人；較上周修正後的25萬人減少1.1萬人；4周移動平均值23.42萬人。有一周時間落差的持續申領人數171.6萬人，較上周的168.4萬人增加3.2萬人，低於預期的170萬人；4周移動平均值169.27萬人。

亞馬遜對自行出貨商家收費

亞馬遜將對不使用該公司物流服務的商家徵收新的費用，許多賣家認為這項規定具有強制性且令人驚訝，因為美國政府正準備對這家電商巨頭提起反壟斷訴訟。數千家採用亞馬遜Seller Fulfilled Prime方案發送產品的第三方商家，將從10月開始為每筆銷售支付2%的費用。

進口鍍錫鋼材被徵反傾銷稅

商務部將對來自加拿大、德國和中國的鍍錫鋼材徵收初步反傾銷稅，以保護本國鋼鐵製造商，這將引發由鋼材製成的罐頭和其盛裝的食品、油漆等其他產品價格上漲。初步反傾銷稅率，中國為122.5%，德國為7.02%，加拿大為5.29%。對英國、荷蘭、南韓、台灣和土耳其則不徵收關稅。