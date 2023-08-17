馬斯克資產可能再添一個「X」？要看美鋼花落誰家

美國鋼鐵（US Steel）最近吸引多個買家出價併購，若是後售予非上市公司，美鋼現有的股票交易代碼「X」可能釋出。（美聯社）

最近消息傳出，美國鋼鐵（US Steel）吸引多個買家出價併購，由於這個鋼鐵公司擁有簡便好記的單字母股票 交易代碼「X」，如果日後被收購，此代碼可能釋出供人競標，屆時熱中蒐集字母「X」的億萬富豪馬斯克 很可能感興趣。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國鋼鐵公司自1921年以來，就以「X」股票代碼在證交所交易，在此之前的20年期間，該公司由卡內基旗下鋼鐵公司與其他同業合併而成。美國鋼鐵是全美第一家市值達10億美元的公司，曾堪稱「美國經濟實力」代名詞長達數十年之久。

顯然鋼鐵生意不是特斯拉執行長馬斯克的菜，但他是社群媒體公司X（昔稱推特）的老闆，握有控股權，很可能對「X」這個股票代碼有興趣，若他有意未來讓推特再度上市。眾所周知，馬斯克迷戀字母「X」出了名，把推特更名為X是一例，把特斯拉一款電動車命名為Model X是另一例，就連他旗下火箭公司都稱之為SpaceX。

巴隆周刊指出，將來「X」股票代碼下落會如何，目前不得而知，因為美國鋼鐵仍在評估各種策略選項，目前已收到多方出價，包括同業競爭對手Cleveland-Cliffs（代碼CLF），以及未上市公司Esmark。

如果Cleveland-Cliffs最終能購得美國鋼鐵，可能決定把股票代碼改成更令人耳熟能詳的「X」，取代現有的代碼；但若是Esmark或其他未上市公司買下美國鋼鐵，那麼「X」就可能釋出。

根據股票代碼管理規則，如果一家上市公司被收購，可能釋出現有的股票代碼，或至多再保有24個月。

英文只有26個字母，單字母股票代碼因為稀有又好記，一旦釋出可能引起眾人爭購。

電信巨人AT&T長久來擁有代碼「T」，是早年主力產品電話（telephone）的簡稱。另他例子包括：花旗集團（代碼C）、福特汽車（F）、梅西百貨（M）、家樂氏（K）和威士卡（V），都非常有名，投資人一見代碼就會立刻聯想到所屬公司。

然而，擁有單字母股票代碼，不保證股價表現就強。AT&T、福特、花旗和梅西在股市就是長期落後者。所以，即使將來代碼「X」釋出，馬斯克在砸錢競標前，也許會想三思而行。