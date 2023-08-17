巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）分析「股神」巴菲特 （Warren Buffett）和電影「大賣空」主角本尊貝瑞（Michael Burry）近期的動作。他認為，巴菲特近來不斷累積現金，而貝瑞正做空美股，都是在等著為股市崩盤後進場做準備。

Business Insider報導，羅伯特清崎15日在福斯財經台的「Cavuto: Coast to Coast」節目上說：「巴菲特已擱置了他的1,470億美元在短期美債上。大賣空的貝瑞則正在做空市場。我認為他們倆在等市場崩盤後進場。現在有太多錢都放在場外不動。」

巴菲特執掌的波克夏 公司上季共淨出售80億美元股票 ，並放慢其買回庫藏股的腳步。這使該公司持有的現金和美債總金額大增13%，逼近歷來最高紀錄1,470億美元。

在此同時，貝瑞的Scion資本管理公司本周也揭露，該公司在6月底時持有看壞SPDR史坦普500指數ETF和Invesco QQQ ETF的選擇權賣權；這兩檔ETF分別追蹤史坦普500和那斯達克100指數。

雖然巴菲特過去從未明確預測過股市崩盤，但他過去三季已共淨出售股票330億美元，並使波克夏的庫存現金增加380億美元。一旦股市崩盤，他將有大量銀彈可配置到低價股或進行收購，就和他在金融危機期間與高盛、奇異等公司敲定許多交易一樣。

至於貝瑞，他已警告可能出現歷史級的泡沫，並預測哪些資產可能是「崩盤禍首」。由於他是少數預測到2008年美國次貸危機的人，他最近的做空就等於是在發出警訊。