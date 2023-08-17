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美政策高舉經濟安全 問題在有否共識且可能弊大於利？

編譯季晶晶／綜合外電
經濟安全是美國政策背後的驅動因素，但專家指出，是否存有共識信念是個大問題。（路透）
經濟安全是美國政策背後的驅動因素，但專家指出，是否存有共識信念是個大問題。（路透）

「經濟安全」（economic security）是美國政策背後的驅動因素，戰略與國際研究中心（CSIS）資深研究員班森（Emily Benson）在巴隆周刊（Barron's）撰稿解釋這個詞彙的內容。

美國財長葉倫周一在拉斯維加斯演說時表示：「我們必須建立有彈性、多元化、具關鍵地位的全球供應鏈，以減少瓶頸、緩解干擾，並保護我們的經濟安全」。

經濟安全太過廣泛難以定義，但班森指出，基本上與國家安全密不可分。美國努力建立有彈性的供應鍊、與盟友合作制定標準，同時打擊經濟脅迫、防止關鍵技術洩漏。這些做法偏離了減少國家干預的新自由主義貿易模式，主要目的是減少對某些國家的依賴來降低風險，友岸外包是體現方式之一。

許多人將經濟安全的政策主張歸因於美國對中國可能攻打台灣的憂慮日益深重。但班森說，那只部分正確，新冠疫情和俄烏戰爭也扮演要角：疫情期間，美國及其盟友與中國的往來接觸導致廣泛的干擾，例如汽車業晶片荒導致工廠閒置，影響美國就業和工業生產，凸顯出供應鏈欠缺彈性，從而引發風險再評估；俄烏戰爭爆發，俄羅斯透過管道輸送到歐盟的天然氣大減80%，致價格狂飆，也曝露過度依賴的風險。

拜登2021年上任後，要求聯邦機構先審查藥品、半導體、關鍵礦物和電池等四大產業的關鍵供應鏈，優先增加供應並強化彈性。他除了確保美國取得足供所需的疫苗和晶片外，還阻擋外國對手取得可應用於軍事的美國技術，同時重新定義可能影響國安的資金外流，限制美企和個人投資中國半導體、量子運算和人工智慧領域。

班森指出，當拜登政府全力追求這個所謂的「新華府共識」之際，大家是否有共識，相信經濟安全該至高無上，成為重大問題。眾人似乎逐漸認知去風險和多元化可提升安全，或至少最小化經濟和政治干擾，然而，去風險化在何處最為關鍵，以及自何時起弊將大於利，並不那麼明確。

供應鏈 拜登 疫情

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