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葉倫：通膨削減法見成效

編譯湯淑君／綜合報導
葉倫稱，「通膨削減法」創造經濟機會，並強化經濟韌性。(路透)
葉倫稱，「通膨削減法」創造經濟機會，並強化經濟韌性。(路透)

美國財政部長葉倫16日投書華爾街日報（WSJ）指出，一年前，「通膨削減法」（IRA）獲美國總統拜登簽署，成為法律，堪稱美國史上最宏大的抗氣候變遷行動，目標在2050年邁向「淨零」經濟，並在過程中壓低乾淨能源技術的成本，提高採用率以降低全球碳排放。

儘速推動並落實此法，實屬當務之急。從凰城到邁阿密，數月來都備受極端炎熱襲擊，夏威夷野火更造成嚴重傷亡，其他地區也遭遇旱澇之災。這些現象已導致嚴重經濟代價，包括生產力流失，和長期總體經濟穩定受到的威脅。

葉倫指出，「通膨削減法」也意在促進其他兩大目標：創造經濟機會，並強化經濟韌性。一年後的今天，這兩方面都見到成效。

葉倫說，打造乾淨能源經濟，是我們此生「最大的經濟轉型」工程之一。全球乾淨能源年投資額已達到1兆美元以上。長久以來，美國欠缺統籌的策略，可作為低碳技術和其他未來產業的發展指引。但現在有了「通膨削減法」，美國正實現葉倫所謂的「現代供應面經濟學」：一套能夠活絡「拜登經濟學」精華的政策框架。那包括以政府投資動員民間資本、刺激經濟成長，並協助美國達成氣候目標。

自從「通膨削減法」通過以來，美國已為長期展望定調，亦即企業必須大舉投資。佐以擴大需求面與供應面稅務優惠的配套措施，從事乾淨能源產業的企業正找到更強大的商業理由在美國投資，並創造優質、待遇佳的美國工作。「通膨削減法」正協助驅動一波美國建廠支出熱潮。

葉倫表示，「通膨削減法」立法一年來，全美各地綠能產業如雨後春筍般冒出。例如，本周她與機電勞工工會成員會談時，他們就稱讚「通膨削減法」是「歷史性的勝利」。

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