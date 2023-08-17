房貸利率 連升3周 22年新高

上周房貸利率連續第3周上升，達到22年來新高。房貸需求因而下降。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，房貸申請總量較一年前同周下降29%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.09%上升至7.16%，是2022年10月以來的最高水平。

VinFast掛牌市值超福特GM

VinFast在美上市後大漲約270%，總市值超過福特、通用汽車(GM)、BMW和福斯等一些全球大型汽車製造商。VinFast股價15日收於37.06元，比IPO價格10元高出270%。根據估算，目前估值為850億元。BMW和福斯的市值均約為690億元，福特為480億元，GM為460億元。

GM領投新創Mitra Chem

通用汽車(GM)正在領投Mitra Chem一輪6000萬元的融資。Mitra Chem是一家總部位於加州的新創公司，致力於開發低成本的電動車電池，由特斯拉和豐田汽車資深人士創立，致力於開發磷酸鐵鋰化學新型電池。這種電池不含鈷和鎳等昂貴的礦物，這意味著成本低於標準鋰離子電池。

TJ Maxx母公司調升全年財測

T.J. Maxx母公司TJX Cos調升2024財年全年獲利和可比銷售額財測，得益於其折扣服裝和配飾銷售穩定，以及家居裝飾用品需求上升。該公司服裝和配飾部門Marmaxx第2季美國可比銷售額成長8%。TJX還受到其HomeGoods門市需求反彈的支撐，在連跌5季後，上季需求成長了4%。

Energy Transfer收購Crestwood

管道業者Energy Transfer將收購Crestwood Equity Partners LP，交易價值約71億元，其中包括33億元債務。Energy Transfer業務範圍將可進入Powder River盆地，並擴大Williston和Delaware盆地的業務。根據交易條款，Crestwood普通股每1普通股可換2.07股Energy Transfer普通股。

新屋開工增6.7%至98.3萬套

由於二手屋嚴重短缺，7月單屋住宅建設激增，但房貸利率回升至近20年高點，可能會抑制新建案需求。商務部表示，占住宅建設大部分的單屋住宅開工量上月增加6.7%，經季節調整後的年率為98.3萬套。新屋開工總量成長3.9%至145.2萬套。未來建造單屋住宅的許可證增加0.6%至93萬套。