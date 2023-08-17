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賣舊屋買新屋 當心成冤大頭

編譯俞仲慈／綜合報導

隨著房價扶搖直上，許多屋主趁機賣房套利，不過根據最新研究顯示，賣房獲利越多，在購買下一棟房屋時，往往會買下更貴的房屋，造成獲利縮水的結果。

參與研究的洛杉磯加州大學安德森管理學院(UCLA Anderson School)經濟學家舒伯特(Gregor Schubert)表示，出售舊屋獲利的買家，在購買價值40萬元的房屋時，平均多付2%，約8000元，換言之，每獲得1元淨利，在下一次購房時會多付出7.9分。

該研究確認兩大經濟理論，第一，當股本(equity)愈高，資本限制就愈少；第二，買家手頭愈寬裕，出手就愈大方，愈不會精打細算，因此容易以更高價格買下超過實際需要的房屋。

根據房地產公司Zillow從1996至2021年的統計資料，平均每戶家庭售屋前已入住6.6年，平均淨資產收益為8萬6244元，並且多付6899元購買下一棟房屋。

根據研究顯示，售屋每獲得1元淨利，社區平均房價未來六個月內會上漲8.9分，舒伯特強調：「在房地產獲得多筆利潤的買家，在某個特定城市尋找物件時，往往加速助長目標地區的房價攀升。」

舒伯特提醒不想多花錢的買家，若沒有耐心慢慢比較房價，肯定得付出更高代價，而且熱門市場的房價被高資本買家哄抬而不斷水漲船高，導致許多購屋者當了冤大頭。

舒伯特表示：「因為賣舊屋賺到一筆，負擔得起，所以想要盡快成交，那麼即使買貴也算如願以償，但多付的房價不見得在下次轉手時，能獲得更多利潤。」

至於不用申請貸款的買家經常趁機向希望盡快脫手的賣家討價還價，根據研究發現，全額現金購屋比貸款購屋可以獲得11%折扣優惠，不過舒伯特發現，資本雄厚的現金買家優勢逐漸喪失，他表示：「雖然現金可以獲得折扣，但折扣也會因為高資本超額購屋而縮水。」

房價 貸款 房地產

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