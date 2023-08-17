買氣不佳 目標百貨降財測

顧客流失，目標百貨調降全年財測。（路透）

因為難以說服購物者購買必需品以外的商品，目標百貨 (Target)上季銷售未達預期，並大幅調降全年財測。

這家大型零售商下修全年銷售額和獲利預期。雖然一些經濟學家不再認為經濟會衰退，而且聯邦數據顯示通膨正在降溫，但目標百貨仍給出更悲觀的前景。

該公司表示，目前預計整個財年的可比銷售額將下降約5%左右，每股獲利將在7至8元之間。該公司之前預計可比銷售額將在低個位數漲跌，每股獲利將在7.75至8.75元之間。

CEO康奈爾(Brian Cornell)表示，該公司7月銷售額和店面客流量有所改善。但對下半年的趨勢持謹慎態度，包括利率上升、秋季學貸償還以及日常用品價格仍然繼續上漲。

他表示：「在審視當今的消費者格局時，我們了解到消費者仍然面臨食品飲料和家庭必需品通膨水平的挑戰。」「這占了他們預算 很大一部分。」

目標百貨的商品組合包括許多有趣和衝動購物型商品，但隨著消費者關注生活需求並將可自由支配支出花在度假和音樂會上，這些商品反成累贅。雜貨只占目標百貨全年營收的20%左右，但占沃爾瑪 一半以上。

該公司上季總收入較一年前的260.4億元下降約5%至247.7億元，低於預期的251.6億元。

可比銷售額下降5.4%，比StreetAccount分析師普遍預測的下跌3.7%還要大。

實體店面可比銷售額下降4.3%；數位銷售可比銷售額下降10.5%。

目標百貨5月底因移除驕傲月系列商品而遭到強烈抵制。康奈爾表示，這對6月銷售產生了重大影響。但他為公司作法進行辯護，並表示將繼續為驕傲月和其他傳統月提供系列產品。

即使銷售不佳，獲利卻出現反彈。第2財季淨利從上年同期的1.83億元或每股39分增至8.35億元和每股1.8元，超出分析師預期的1.39元。