Fed恐續升息 股指連跌2日

美股收跌，投資 人消化了Fed 7月會議記錄，暗示可能繼續升息。

道瓊工業平均指數下跌180.65點或0.52%收3萬4765.74點。史坦普500指數下跌33.53點或0.76%收4404.33點。那斯達克綜合指數下跌156.424點或1.15%收1萬3474.63點。這是三大股指連續第二個交易日下跌。

在Fed 7月會議紀錄中，官員們表示可能需要進一步緊縮以降低通膨：「由於通膨仍遠高於委員會的長期目標，且勞動市場依然緊張，大多數與會者繼續認為通膨存在重大上行風險，這可能需要進一步收緊貨幣政策。」

英特爾下跌3.57%領跌道指。通訊服務、房地產和非必需消費品是史指中表現最差的類股，下跌超過1%。

與此同時，企業財報季即將結束。即使下修全年財測，目標百貨 仍上漲2.96%。保險公司Progressive也因財報而上漲8.87%。

高盛 衍生品研究團隊表示，8月下半月發布的零售財報，經過期權交易為投資人提供了上漲潛力。

分析師帕尼(Sesha Phani)在給客戶的最新報告中表示，Bath & Body Works、Macy's和Nordstrom在下周財報發布之前都是看漲期權的多頭候選人。雖然零售環境動盪，高盛分析師仍對這3家公司的管理策略持樂觀態度。