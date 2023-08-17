跌破50日均線 拋售尚未結束

史坦普500指數自3月以來首度跌破50日移動均線，打破3年來最長連漲紀錄。分析師表示，這可能預示著史指將出現進一步下跌，夏季股市拋售尚未結束。

根據FactSet數據，史指15日收盤下跌1.2%至4437.86點，創7月11日以來的最低水平。

道瓊市場數據公司的報告顯示，這是史指自3月28日以來首次收在50日移動均線下方，並結束連續96天收盤高於50日均線的紀錄。

自7月底以來，股指持續下滑，分析師將這一輪拋售歸咎於一系列基本面和技術面因素結合，包括長期美債殖利率 上升以及美元走強。此外，美國大型企業獲利也未能達到市場的高預期水平，即使的確超過華爾街 普遍保守的預期。

與此同時，今年至今表現最好的那斯達克100指數也連續第二周下跌，創去年12月以來首見次連續兩周下跌。分析師表示，跌破50日均線是最新的訊號，預示著股市近期將進一步下跌。

Fairlead Strategies創辦人、市場技術專家史塔克頓(Katie Stockton)表示，隨著股指走低，自8月初以來的一些中期指標已經惡化，這個修正階段可能會持續一段時間，也許是幾周而不是幾個月。從歷史季節性趨勢來看，這種賣壓可能會持續到9月底。

Asbury Research首席市場策略師柯薩(John Kosar)表示，美股還有很大的下跌空間，但是長期趨勢仍然穩固。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，史指的下一個關鍵支撐點在4325點，大致相當於2022年8月的高點。

不過，分析師也表示，最近的回跌也可能是投資 人以更具吸引力的估值買入股票的機會。如今的市場估值普遍過高，希望能消除市場上的一些泡沫，並為第4季創造一個很好的買入機會。（財經新聞組）