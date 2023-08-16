「這項法案」使綠能投資湧向美國 歐盟看不到車尾燈

美國一年前推出規模3,900億美元的通膨削減法案（IRA）後，歐洲所吸引的綠能投資便遠遠落後美國。 （美聯社）

最新研究顯示，過去一年來美國綠能 新創公司所吸引的資金，比歐洲同業高逾一倍，這是拜華府一年前推出規模3,900億美元、具指標意義的通膨削減法案（IRA）所賜。

這項氣候補貼和減稅方案去年8月由美國總統拜登簽署生效，成為美國歷來最大的氣候投資 ，為美國經濟減碳並促進綠能產業的就業。該法引發對減碳資金的角力，歐盟 、澳洲、日本也競相制定類似法規。

然而，產業機構Cleantech for Europe的數據顯示，在IRA上路後的一年內，歐盟專攻電動車、潔淨能源等領域新創業者總計僅獲得87億美元資金，遠低於美國的逾217億美元。

其中以對乾淨氫能的投資落差最明顯。在2022年第1季，對歐盟氫能計畫所吸引的創投資金攀抵3.43億歐元高峰，為美國的近三倍，但美國後來居上，自那時起已獲得約12億歐元資金。

為因應美國的IRA，歐盟3月宣布淨零產業法，為太陽能和電池等綠能技術在地生產制定目標。布魯塞爾當局也鬆綁對國家補貼的法規，並承諾成立一檔歐盟基金，投資能為綠能轉型發揮關鍵作用的產業。這檔基金匯集歐盟既有資金，並額外投入100億歐元支持科學和創新計畫。

然而，Cleantech for Europe資深歐洲氣候能源政策專家卡普指出，歐盟的注資計畫，使綠能技術必須與製藥、數位、國防等產業競逐資金，不如美國減稅計畫簡單明瞭。

德國能源集團RWE執行長克拉伯也說，美國目前在建立整合的價值鏈上投入更多努力，歐洲的表現有待加強。