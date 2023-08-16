波克夏大砍動視暴雪持股

上季美股13F報告的五大驚奇。(資料來源:彭博資訊)

「股神」巴菲特旗下的波克夏 公司揭露，上季對三家美國住宅建築商D.R. Horton、Lennar和NVR共投資8.14億美元，押注此一因供應短缺而受益的產業，另一方面，波克夏砍掉對動視暴雪（Activision Blizard）70%的持股，該遊戲開發商與微軟的合併之路十分漫長。

投資人紛紛趕在8月14日的截止日前，向美國證券與交易委員會（SEC）申報上季持有部位，在截至6月30日的第2季，波克夏買進600萬股D.R. Horton，價值約7.26億美元，及15萬2572股Lennar和1萬1112股的NVR。

買進D.R. Horton後使得波克夏成為該公司十大股東之一，持有大約1.8%的股票。

經歷2022年因較高利率衝擊需求的艱辛一年後，住宅建商和服務該產業的公司今年股價走高。儘管較高的房貸利率冷卻美國房成屋市場交易，但供應受限使新屋銷售意外強勁。

目前並不清楚上述三支股票的押注是巴菲特指示，還是他的兩名副手之一，庫姆斯（Todd Combs）或威許勒（Ted Weschler）進行。

上季，波克夏賣出的股票比買進的多，淨賣出大約79.8億美元，把大部分收益投入殖利率 相對較高的美國國庫券，而該公司現金接近創紀錄的1470億美元。

波克夏也增持美國大型信用卡發行商Capital One，和石油 生產商西方石油（Occidental Petroleum）。對前者的投資可能代表波克夏放心美國消費者的健康狀況，經濟放緩也無礙。波克夏增持該股逾25%，在第2季末的持有價值達約14億美元。

波克夏同時揭露，上季減持動視暴雪、石油巨擘雪佛龍（Chevron）、汽車製造商通用（GM）、工業集團Celanese，以及人壽保險公司Global Life；並完全退出在保險經紀商Marsh Mclennan、健康照護集團McKesson和Vitese Energy的持股。

動視暴雪的股價今年來大漲19%，但與微軟的合併案遭遇反托辣斯審查，遲遲無法拍板定案。