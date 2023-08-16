惠譽：銀行面臨全面降評風險

惠譽可能調降所有美國主要銀行評等。（路透）

惠譽 評級分析師警告，美國銀行業已經接近另一個動盪事件：數十家美國銀行評級面臨全面調降的風險，其中甚至可能包括摩根大通 在內。

該評級機構在6月調降對銀行業健康狀況的評估。分析師沃爾夫(Chris Wolfe)表示，當時基本上沒有引起人們注意，因為它沒有調降銀行評級。

他在惠譽紐約總部接受《CNBC》採訪時表示，如果銀行業評級再次從AA-下調一級至A+，將迫使惠譽重新評估70多家美國銀行中每家銀行的評級。

他表示：「如果我們將評級降至A+，那麼我們所有的財務指標將重新調整，並可能轉化為負面評級行動。」

債券市場最重視的信用評級話題擾亂市場。穆迪評級上周調降10家中小型銀行的評級，並警告可能會降評另外17家銀行，其中包括Truist和美國商銀等大型機構。本月稍早，基於政治失靈和債務負擔不斷增加的理由，惠譽下修美國的長期信用評級，但遭到包括摩根大通CEO戴蒙在內的商界領袖嘲笑。

沃爾夫表示，這次惠譽刻意向市場發出訊號：銀行評級下修雖然不是拍板定案的事情，但卻是一個真正的風險。

由於美國信用評級面臨壓力、3月地區銀行倒閉暴露的監管漏洞，以及利率 的不確定性，惠譽在6月將銀行業的「營運環境」評分從AA降至AA-。

如果再降級至A+，帶來的問題是，該行業的評分將低於一些評級最高的銀行。在這種情況下，美國資產最大的兩家銀行摩根大通和美國商銀的評級可能會從AA-降至A+，因為銀行評級不能高於其營運環境。

沃爾夫表示，如果摩根大通等頂級金融機構的評級被下修，那麼惠譽將被迫至少考慮下修所有同行的評級。這可能會使一些實力較弱的銀行更接近非投資級地位。

就推動惠譽下修銀行業評級的因素而言，最大的因素是Fed的利率決定路徑。部分市場預測人士表示，Fed可能已經完成升息，並可能在明年降息，但這還不確定。利率上升的時間長於預期將給銀行業獲潤率帶來壓力。