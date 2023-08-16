家得寶獲利佳 但客戶消費縮手

家得寶(Home Depot)上季財報獲利超出預期，但由於客戶對大宗採購和重大項目仍持謹慎態度，銷售額同比下降2%；這也是該公司過去3季以來營收首次超過華爾街 預期。

然而，這家總部位於亞特蘭大的家居裝修零售商 重申對本財年的財測，宣稱其銷售額和可比銷售額仍將較去年同期下降2%至5%；較上季預期下修。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，該公司發現「消費者在涉及更高售價、更多可自由支配支出時持續保持謹慎態度」。他說，在某些情況下，屋主在疫情 期間已經進行更大宗的購買。因此如今他們會因為利率上升而延後採購。

他說，主要的疫情趨勢也在逆轉。企業負責人「預計下半年不會出現實質通膨」。並補充說供應鏈中斷「基本上已經過去」。

該公司第2財季淨利46.6億元，合每股4.65元，低於去年同期的51.7億元和每股5.05元，高於預期的4.45元。營收由去年同期437.9億元降至429.2億元，高於預期的422.3億元。

家得寶面臨更具挑戰性的銷售背景，因為在經歷近3年的異常高需求之後，對DIY項目和承包商的需求已經正常化。財務長麥克菲爾今年稍早時候告訴投資人，2023年將是經濟放緩的一年，因為客戶將恢復到更典型的疫情前模式。

最重要的是，該零售商還面臨著房市疲軟、通貨膨脹以及消費者轉向服務支出而非商品支出等更多問題。

第2財季美國和全公司可比銷售額下降2%。這也是美國可比銷售額連續第3季下降。

客戶交易總額較去年同期下降約2%，但平均帳單金額基本持平，為90.07元。

家得寶在財報中表示，該公司董事會批准了150億元的股票回購，將於15日生效。