零售額增0.7% 經濟繼續擴張

由於網購和外食增加，美國7月零售額成長超過預期，代表經濟在第3季初繼續擴張，並抑制了衰退。

商務部表示，7月零售額成長0.7%。6月數據由前值成長0.2%向上修正至0.3%。

經濟學家之前預測零售額將成長0.4%。零售額主要是商品，並不依據通貨膨脹進行調整。本月可能從亞馬遜上月的Prime Day促銷活動獲得提振。

雖然Fed大幅升息 以抑制通膨，但由於勞動市場緊張導致工資大幅上漲，需求仍保持韌性。

通膨回落正在提升消費者的購買力。家庭還甘願舉債來採購。即使低收入 家庭已經耗盡了疫情 期間累積的超額儲蓄，但仍有相當多資金用於支持消費者支出。

隨著通膨回落，大多數經濟學家認為Fed可能不再升息，而且越來越熱衷於看好Fed可以引導經濟走向「軟著陸」，而不是去年以來一直預測的衰退。

不計汽車、汽油、建築材料和食品服務，7月核心零售額成長1.0%。6月數據由前值0.6%下修至0.5%。

核心零售銷售與國內生產總值(GDP)中的消費者支出部分最為密切相關。消費者支出占美國經濟三分之二以上；雖然第2季消費者支出較第1季的強勁步伐有所放緩，但其成長足以幫助引導經濟在4月至6月期間實現2.4%的年化成長率。