VinFast經由SPAC上市掛牌

越南電動車 製造商VinFast 15日在那斯達克交易所上市掛牌。該公司經由SPAC交易上市，估值為230億元。根據Dealogic數據，VinFast及其空白支票合作夥伴Black Spade Acquisition以競爭對手電動車製造商Lucid作為基準計算得出估值，在此類特殊目的收購公司(SPAC)交易中排名第四。

亞馬遜 自動折價銷售胰島素

亞馬遜線上藥店將自動接受超過15種胰島素和糖尿病藥物應用製造商贊助的優惠券，以幫助患者獲得製藥業承諾的折扣。透過這項新方案，使用亞馬遜藥房的患者將不再需要搜索並手動輸入三大胰島素製造商諾和諾德、禮來和賽諾菲的優惠券，即可將胰島素成本降至1個月供應量35元。

Fisker採用NACS充電規格

電動車新創公司Fisker表示已與特斯拉簽署一項協議，採用其北美充電標準(NACS)，讓Fisker客戶能夠在2025年之前使用該汽車製造商的超級充電站。Fisker表示其2025年起生產的車輛將配備NACS充電端口，而其他客戶則可以使用轉接器使用特斯拉在美加的1.2萬座強大的快速充電器。

中地產風暴 小摩調升違約率

繼中國房地產業出現最新一波問題後，摩根大通將2023年全球新興市場企業高收益債券違約率預測從6%調升至9.7%。預計中國房地產公司將占2023年企業違約量近40%，其次是俄羅斯的35%和巴西的12%。估計如果碧桂園全面違約，今年新興市場高收益企業違約總額將增加99億元。

德州 控告殼牌廠火災傷環保

德州起訴殼牌公司，指控該石油巨頭位於休士敦地區的石化工廠發生火災，破壞了環境，並要求賠償超過100萬元。5月5日位於Deer Park郊區的殼牌石化廠發生火災，導致9名工人在醫院接受治療並出院。德州總檢察長辦公室指控該工廠存在空氣和水污染，並違反了該州法律。

吉利德與Tentarix開發療法

吉利德科學公司表示，已與私營公司Tentarix Biotherapeutics達成協議開發癌症和炎症性疾病的療法。兩家公司表示，Tentarix將從吉利德獲得預付款和總計6600萬元的股權投資，吉利德可以選擇以每個8000萬元價格購買最多3個藥物開發商單位。