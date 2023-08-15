美企搶AI人才 祭出高薪

亞馬遜（Amazon）的應用科學暨生成式AI資深經理，年薪為34萬美元。（美聯社）

華爾街 日報（WSJ）報導，串流媒體巨擘Netflix 旗下的機器學習平台，開出產品經理職缺，納入獎金和配股的年度薪酬達90萬美元。

此時正值好萊塢演員以及編劇串連罷工，Netflix開出此種優渥薪資引發網路熱議。

另外，Match Group所屬的線上交友平台Hinge招聘AI 副總，廣告列出的基本年薪在33.2萬到39.8萬美元間。接案工作平台Upwork聘用AI暨機器學習副總，年薪在26萬到43.7萬美元間。亞馬遜（Amazon）的應用科學暨生成式AI資深經理，年薪為34萬美元。

AI需求火燙，人員供不應求，中高階職位尤其缺人，促使薪酬不斷攀高。高階獵才公司Leathwaite合夥人兼美洲區主管葛羅斯說：「這完全是市場經濟（帶動），沒辦法突然間多出成千上萬名AI開發員、產品經理等。」

AI職位的薪水，依所需年資和開缺公司而定，並非所有工作都享有同等誘人高薪。據韋萊韜悅（Willis Towers Watson）對雇主進行的薪資訪調，提示詞工程師的年度總薪酬為13萬美元，機器學習產品工程師的年度薪酬為14.4萬美元。

各行各業都在爭奪AI人才，徵人成了一大挑戰。顧問公司埃森哲（Accenture）打算在未來一年聘用1,000名新AI員工，許多人選都說收到了好幾份錄取通知。零售巨擘沃爾瑪（Walmart）的對話式AI團隊開出的職缺，底薪從每年16.8萬到25.2萬美元不等。

有鑑於此，部分公司展開內部職訓培養人才，有些靠併購獵才。顧問公司光輝國際（Korn Ferry）資深客戶合夥人梅農說，由於具備所需才能的中高階人員太少，有些公司必須訓練現有員工，以開展AI項目。他說：「公司明白不能靠徵才走出困境。」

ServiceNow執行長兼董事長孟鼎銘則說，打算收購小型AI公司，取得所需的AI研究員和數據科學家等。他說，AI人才難覓，價格昂貴。這些人有最終的選擇權，他們想去的地方，不只要能賺大錢，工作也需有激勵性。