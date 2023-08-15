切薩皮克出清Eagle Ford資產

切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy)將以7億元價格將其剩餘的Eagle Ford資產出售給SilverBow Resources，完全退出德州南部盆地。該交易使切薩皮克出售其盆地資產的總收益超過35億元。該公司同意出售其位於Dimmit郡和Webb郡約4.2萬英畝土地和約540口油井的Eagle Ford資產。

美國鋼鐵拒絕73億收購要約

美國鋼鐵公司(U.S. Steel)股價大漲36.8%。這家擁有百年歷史的鋼鐵製造商拒絕了克利夫蘭克里夫斯公司(Cleveland-Cliffs)73億元的收購要約，並表示將在「多項主動提出的提議」後審視其選擇。Cleveland-Cliffs 13日提出以現金加股票 的方式收購美國鋼鐵，每股價值35元，溢價43%。

AMC和解優先股轉換爭議

AMC Entertainment股價大跌35.55%，因擔心修訂後的股東和解協議將允許公司發行更多股票以籌集資金，稀釋每股普通股的價值。根據和解協議，AMC將向普通股股東提供價值約1.29億元的股票，以解決與股票轉換計畫相關的潛在法律理賠。優先股將以1:10反向分割轉換普通股。

FDA批准擴大使用Daxxify

美國食品和藥物管理局(FDA)批准擴大Revance Therapeutics的Daxxify使用範圍，用於治療頸部肌肉疼痛疾病，進而加劇與艾伯維(AbbVie)的肉毒桿菌注射劑Botox的競爭。該公司表示，(FDA的批准有助Revance跨入價值25億元的治療性神經調節劑市場。

特斯拉 在印尼 製造電池材料

印尼官員表示，美國電動車製造商特斯拉計畫在該國投資電池材料製造，並將在未來幾個月內宣布這個消息。印尼多年來一直努力吸引特斯拉在該國投資電池製造和汽車製造，利用其豐富的鎳儲量，將鎳加工用於電動車電池。不過特斯拉無意在印尼建立汽車廠。

PayPal確定新任CEO人選

PayPal董事會宣布，新任CEO將由克里斯(Alex Chriss)擔任；他目前是Intuit小型企業和個體經營團隊的負責人。克里斯將自9月27日起接替自2015年起就擔任CEO的舒爾曼(Dan Schulman)。舒爾曼計畫在今年年底前辭去職務，將繼續擔任該公司董事直至2024年5月。