長期輕忽 財政危機恐引爆

高利率正在悄悄推升美國財政危機。（美聯社）

長久以來的怠惰輕視，美國政府埋下了難以忽視的危機種子，而惠譽調降評級剛好為華爾街 敲響了警鐘。

《華爾街日報》報導，Fed對抗通膨的過程擴大了財政危機風險；這個危機是華府幾十年來的功能失調所造成的。如今，最有可能為這場風暴提供庇護的資產如短期國庫券等現金等價物，現在也恰好具有不同尋常的吸引力。

《華爾街日報》記者賈卡伯(Spencer Jakab)分析指出，從歷史上看，投資人為持有超級安全的短期美債付出高昂的代價，尤其是在金融危機之後的幾年裡，任何短期和安全的投資幾乎都沒有什麼回報。

目前，美國國庫券支付的利息不僅比金融危機前更高，也比長期債券 更高。如果利率繼續走高，將遭受更大的帳面損失。而且一如達利歐所言，泡沫般的股票估值使得5%以上的債券殖利率 變得更加誘人。

奉行「現金為王」還有一個原因，美國財政危機正悄然醞釀，政府債務壓力日益加劇。

賈卡伯指出，在經歷反恐戰爭、全球金融危機和新冠疫情後，美國政府債務激增。低利率和Fed買進債券掩蓋了壓力，近期利息成本占聯邦支出的比例並未高於1990年代初。

但是財政部並沒有抓住機會，發行更多長期債券來鎖定最低利率，而現在可能為時已晚。

美國國會預算辦公室(CBO)定期更新的長期預算預測顯示，大眾持有的美國債務將在本財年超過國內生產總值(GDP)，債務利息將相當於可自由支配非國防支出的四分之三。

事實上，CBO的預測可能還過於樂觀，其預計短期債券目前的殖利率超過5%，但未來幾年這些債務的淨利率將勉強超過3%。而考慮到大約四分之三的國債在5年內陸續到期，假設將CBO預測的平均利率調升1個百分點，就將導致2033年聯邦債務增加3.5兆元。屆時光是美國政府每年的利息支出就將達到約2兆元。相較之下，個人所得稅今年只帶進2.5兆元的收入。