我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

長期輕忽 財政危機恐引爆

財經新聞組／綜合報導
高利率正在悄悄推升美國財政危機。（美聯社）
高利率正在悄悄推升美國財政危機。（美聯社）

長久以來的怠惰輕視，美國政府埋下了難以忽視的危機種子，而惠譽調降評級剛好為華爾街敲響了警鐘。

《華爾街日報》報導，Fed對抗通膨的過程擴大了財政危機風險；這個危機是華府幾十年來的功能失調所造成的。如今，最有可能為這場風暴提供庇護的資產如短期國庫券等現金等價物，現在也恰好具有不同尋常的吸引力。

《華爾街日報》記者賈卡伯(Spencer Jakab)分析指出，從歷史上看，投資人為持有超級安全的短期美債付出高昂的代價，尤其是在金融危機之後的幾年裡，任何短期和安全的投資幾乎都沒有什麼回報。

目前，美國國庫券支付的利息不僅比金融危機前更高，也比長期債券更高。如果利率繼續走高，將遭受更大的帳面損失。而且一如達利歐所言，泡沫般的股票估值使得5%以上的債券殖利率變得更加誘人。

奉行「現金為王」還有一個原因，美國財政危機正悄然醞釀，政府債務壓力日益加劇。

賈卡伯指出，在經歷反恐戰爭、全球金融危機和新冠疫情後，美國政府債務激增。低利率和Fed買進債券掩蓋了壓力，近期利息成本占聯邦支出的比例並未高於1990年代初。

但是財政部並沒有抓住機會，發行更多長期債券來鎖定最低利率，而現在可能為時已晚。

美國國會預算辦公室(CBO)定期更新的長期預算預測顯示，大眾持有的美國債務將在本財年超過國內生產總值(GDP)，債務利息將相當於可自由支配非國防支出的四分之三。

事實上，CBO的預測可能還過於樂觀，其預計短期債券目前的殖利率超過5%，但未來幾年這些債務的淨利率將勉強超過3%。而考慮到大約四分之三的國債在5年內陸續到期，假設將CBO預測的平均利率調升1個百分點，就將導致2033年聯邦債務增加3.5兆元。屆時光是美國政府每年的利息支出就將達到約2兆元。相較之下，個人所得稅今年只帶進2.5兆元的收入。

殖利率 債券 華爾街

上一則

實質利率近14年新高 推升美元

下一則

蔚來汽車攻手機 官方准了 每年只推出1支

延伸閱讀

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌
美國黑人音樂教父克拉倫斯艾旺特逝世 享耆壽92歲

美國黑人音樂教父克拉倫斯艾旺特逝世 享耆壽92歲
COVID-19新變異株「艾里斯」竄起 相關問題一次看

COVID-19新變異株「艾里斯」竄起 相關問題一次看
是誰網攻武漢地震監測中心 北京官媒栽給美國

是誰網攻武漢地震監測中心 北京官媒栽給美國

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現