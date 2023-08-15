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實質利率近14年新高 推升美元

財經新聞組／綜合報導

市場預估美國利率在未來很長一段時間內仍高於通膨率，進而推動美元兌主要貨幣走高。

納入通膨因素後的10年期美債實際殖利率14日升至 1.78%，逼近2009年以來的最高水平。高收益的誘惑正在推動資金回流至美元，將美元升勢由上月一年低點推升上揚3%左右。

美元反彈，也推動人民幣兌美元匯率跌至今年以來最低水平。日元兌美元匯率跌破145，接近去年迫使日本央行(BOJ)進行干預的水平。

對沖基金繼續削減創紀錄的美元空頭部位。期權市場指標顯示，投資人對美元的看多程度是3月下旬以來最高。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周數據顯示，美元空頭部位回落至8周以來最低水平。

這種轉變顯示，即使在經濟成長前景強勁的Fed緊縮周期接近尾聲之際，美元仍能走強。讓人開始對美元反彈已經結束的說法產生懷疑。

高盛策略師崔維蒂(Kamakshya Trivedi)指出：「當市場關注美國經濟表現優異或美債殖利率上升時，美元很難大幅下跌。」

與此同時，一些 Fed官員堅稱要讓通膨回到目標2%以下，還有更多工作要做。近期天然氣和原油價格飆升凸顯通膨風險，而債務發行激增也給市場帶來壓力。

就連曾經被封「債券天王」的格羅斯(Bill Gross)也表示美國債務「被高估」，並估計10年期國債殖利率的合理水平為4.5%。該利率14日水平距離今年高點4.2%不遠。

瑞穗國際(Mizuho International)全球宏觀策略交易主管查特韋爾(Peter Chatwell)表示，「美國實際利率在全球非常有吸引力，這只能是羊群效應，代表目前放空美元是一項真正很有勇氣的冒險。」

殖利率 匯率 國債

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