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晶片科技反彈 史指那指走升

財經新聞組／綜合報導

晶片股和科技股反彈提振，史坦普500指數和那斯達克綜合指數隨華爾街上漲。

史指上漲25.67點或0.58%收4489.72點。以科技股為主的那指上漲143.48點或1.05%收1萬3788.33點。與此同時，道瓊工業平均指數上漲26.23點或0.07%收3萬5307.63點。

輝達收漲7.09%，在上周下跌8.5%後出現反轉。摩根史坦利在財報公布前重申輝達是首選個股後，股價得到提振。VanEck Semiconductor ETF(SMH)等晶片股全線上漲3.04%；但8月至今仍下跌超過6%。

本周可能會受到對美國消費者狀況的觀察以及家得寶、目標百貨和沃爾瑪的財報推動。4月零售銷售數據也將於15日上午公布。

等待15日家得寶財報業績的投資人將密切關注營收。在其上次財報中，這家家居裝修零售商連續第二季未達到營收預期，為2019年以來從未出現過的情況。如果15日連續第三次令人失望，將是2007年以來首次出現這種情況，也就是16年前。

家得寶財報值得關注，原因有幾個：一方面它是道指成分股；另一方面，它在史指中是亞馬遜以外的所有零售商中獲利權重最大的。事實上，家得寶對史指的影響力比沃爾瑪和目標百貨的總和還要大。

目標百貨 輝達 晶片

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