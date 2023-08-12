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Fed縮表額逼近1兆美元 金融市場面臨壓力

編譯任中原／綜合外電
聯準會縮減資產負債表的總金額本月預料將達到1兆美元。（美聯社）
聯準會縮減資產負債表的總金額本月預料將達到1兆美元。（美聯社）

聯準會（Fed）不僅已大幅升息5.25個百分點（21碼），且8月縮減資產負債表（QT）的總金額也將達到1兆美元，投資機構警告若Fed再進一步縮表，可能將震撼金融市場。

截至8月9日止，Fed資產負債表規模已比去年5月時的8.55兆美元頂峰，縮減0.98兆美元，且每周數據顯示到8月底時縮表額將超過1兆美元。由於債市不僅少了Fed這個大買家，加上財政部擴大發債，民間投資人必須吸收更大量的債券，將壓低公債價格，並推升殖利率

對Fed而言，縮表是一種高風險的做法；2018年底時的縮表行動曾因為市場利率衝高，攪亂市場，迫使Fed於2019年停止縮表。

截至目前，這一輪的縮表行動進行順利，主因疫情之後全球金融體系資金充裕；但若持續緊縮，金融市場將面臨挑戰。

摩根大通美國利率策略主管巴瑞表示：「縮表額從1兆美元增加到2兆美元這一階段，可能造成較大衝擊，因為這段期間財政部將加速發債。」

Fed的目標是從現在到2025年中，將再縮表1.5兆美元；潛在的威脅除了政府擴大舉債外，外國投資人對美債的需求也減少，結果可能使美國政府及企業的舉債成本升高，並使之前累積大量公債的投資機構蒙受損失。

國際貨幣基金（IMF）資深經濟學者辛福表示，Fed再縮表1兆美元，效果相當於升息0.15-0.25個百分點，「由於美國利率可能在高檔穩住，因此縮表的效應將較為明顯」。

美國財政部8月初已宣布下一季將擴大發債，且之後幾季將增加更多。美銀利率分析師史維伯估計，舉債規模將重登2021年時的頂峰水位。

另一方面，由於日本銀行放寬殖利率曲線控管（YCC）政策，默許日本公債殖利率進一步上升到1%，將使日本投資人對美債的需求下降，並抽回資金，加重美債壓力。

不過即使如此，預料縮表對流動性的影響不會像2018-19年那樣嚴重，因為金融體系內仍有龐大的現金存量，而且Fed仍為金融市場準備1.8兆美元的隔夜拆款便利措施；銀行業準備金今年雖下降，但仍遠高於可能令Fed擔憂的水位。

一些分析師仍認為公債殖利率可能大幅上升，尤其是長期公債。巴瑞表示，儘管Fed是採取「被動型」縮表方式，仍將使殖利率曲線趨陡；且即使Fed結束升息，但縮表仍將在今年內及明年影響殖利率曲線型態。

殖利率 投資 財政部

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