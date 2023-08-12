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輝達率大型科技股再跌 美股下周恐又受零售業財報掣肘

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達已連跌四日，四天來跌了10%。（路透）
輝達已連跌四日，四天來跌了10%。（路透）

大型科技股再掀賣壓，加上經濟數據有喜有憂，美國股市史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五收低，連續兩周下跌。隨第2季財報接近尾聲，若接下來乃至於下半年企業獲利不足以匹配當前股價，美股漲勢恐怕仍受掣肘。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五各跌0.1%和0.7%，道瓊工業指數上漲0.3%。受到美債殖利率上揚影響，成長股權重較高的那斯達克綜合指數今年來首度出現連兩周頹勢。

費城半導體指數周五重挫2.3%，受到輝達（Nvidia）大跌3.6%所累，台積電ADR也受波及，收跌近3%。

輝達已連跌四日，四天來跌了10%，但今年漲幅接近180%，仍是史坦普500指數今年表現最佳的成份股。台積電ADR和費半周線各跌4.3%和5%。

通膨再度成為市場焦點，但數據呈現向投資人發出彼此牴觸的訊號。先是7月CPI讓人放心，但周五公布生產者物價指數高於市場預期，又讓投資人開始擔心。隨後，密西根大學公布的8月消費者信心小降，但對明年通膨的預期也略為下降。美國公債殖利率周五上揚，10年期公債殖利率從4.081%漲至4.166%。

Ned Davis Research分析師安德森（Rob Anderson）發布報告說：「科技股今年一開始主導股市後，如今失去了動能。大型公司的疲軟和高價位短期束縛這類股。」

Miller Tabak + Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「邁入往往會波動的9月/10月，逢低買入的投資人似乎喪失若干力道。」他不排除短期出現回檔的可能性。

但目前為止，投資人對美國企業第2季平實的業績表現還算滿意，但接下來可能就那麼不容易被取悅了。

美國銀行資產管理公司投資長弗里德曼（Eric Freedman）說：「市場希望企業獲利能夠超越過去。美股上漲期待的就是企業獲利，但目前還沒有實現。」

據路孚特（Refinitiv）數據，美企第2季整體獲利預料會比去年同期下降3.8%，而第3季預料會上升1.3%，第4季看升9.7%。

Ameriprise Financial 首席市場策略師薩格林本（Anthony Saglimbene）說：「目前價位已超過基本面，因此企業如今必須證明他們能創造獲利成長。」

接下來一周公布財報的有沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot ），而周二公布的零售銷售數據也可能影響市場。

殖利率 投資 那斯達克

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