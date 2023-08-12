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7月PPI漲幅意外超過預期

財經新聞組／綜合報導
美國7月PPI意外回升。（路透）
美國7月PPI意外回升。（路透）

7月批發價格的上漲幅度超出預期，與近期顯示通脹壓力正在緩解的趨勢相反。

勞工統計局報告指出，生產者物價指數(PPI)7月上漲0.3%。該指數衡量商品和服務生產者為其產品支付的成本，而不是消費者支付的成本。不包括食品和能源的核心PPI上漲0.3%。

接受《道瓊》調查的經濟學家之前預計這兩個數據都將成長0.2%。扣除食品、能源和貿易服務後，PPI上漲0.2%。

總體PPI同比僅上漲0.8%。不包括食品、能源和貿易服務的PPI上漲2.7%。

服務成本推動PPI走高，當月上漲0.5%，這是自2022年8月以來的最大漲幅。其中大部分來自投資組合管理價格上漲7.6%。此外，貿易服務價格上漲0.7%，運輸和倉儲價格上漲0.5%。

商品價格僅上漲0.1%，但食品價格上漲0.5%，且不包括食品和能源的價格保持不變。在食品類別中，肉類飆升5%。能源漲跌互見：許多氣體燃料的成本上漲，但柴油成本下降了7.1%。

在PPI發布的前一天，更受廣泛關注的消費者物價指數(CPI)7月整體和核心數據均上漲0.2%。

然而，12個月CPI 3.2%的年增率略低於經濟學家的預期，為緩解通膨提供了支持。

Fed官員密切關注這兩項指數。雖然CPI經常受到更多關注，但PPI衡量指標更常被視為領先指標，因為它著眼於各種產品和服務的通路成本。

自2022年3月以來，Fed已經升息11次總計5.25個百分點，政策制訂者一直在討論是否需要進一步升息。最近幾天某些官員表示，隨著通膨回落至Fed長期目標2%的水平，雖然仍未達目標，但可能會結束升息。物價上漲步伐放緩，加上就業市場富有彈性，引發了人們對Fed可能實現艱難的「軟著陸」的期待。

升息 就業 投資

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