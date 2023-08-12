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中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

財經簡訊

財經新聞組／整理

IEA預警減產將推升油價

國際能源署(IEA)表示，OPEC+減產可能會侵蝕今年底前的庫存，從而可能在經濟逆境限制2024年全球需求成長之前推高油價。如果OPEC+維持當前減產目標，第3季石油庫存可能減少每天220萬桶，第4季減少120萬桶，「有推高油價的風險」。預測明年需求成長預計將大幅放緩至每天100萬桶。

投資人對AI影響力過於自信

晨星投資管理公司投資庫普(Mike Coop)表示，市場參與者對預測人工智慧(AI)長期影響的能力「過於自信」。他將其與電力、蒸汽機、內燃機、電腦和互聯網等重大科技革命作比較，認為其長期影響是無法預測的，它們需要時間，贏家可以從不存在的事物中脫穎而出。

數位銀行Starling進軍亞太

高盛(GS-US)投資的英國數位銀行Starling計畫向歐洲以外地區進行擴張，目標是進軍亞太地區。Starling商務長德魯特(Nick Drewett)表示，該行正與一家亞洲銀行就將其Engine銀行即服務平台引入亞洲國家進行談判。使用其軟體開設中小型企業(SME)帳戶，而不是個人銀行服務。

房市收復3兆元流失市值

經紀商Redfin Corp估計，美國房市已恢復去年經濟放緩期間流失的近3兆元市值。房源短缺推高房屋總價值達到創紀錄的47兆元。亞特蘭大漲幅最大，較去年6月增加401億元。波士頓上漲334億元，邁阿密上漲303億元。洛杉磯跌幅最大，接近1530億元，其次是奧克蘭的860億元。

KKR遭限購20%義大利電信

在義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)主張加強監管國家對戰略資產後，義大利政府同意美國私募股權公司KKR & Co.加入競購行列，但最多只能收購20%義大利電信(Telecom Italia SpA)網絡業務股份。這是梅洛尼在對銀行徵收暴利稅一周後，第二次出人意料的干預市場。

省20億 Telesat更換供應商

加拿大電信衛星業者Telesat宣布其Lightspeed全球互聯網網絡將更換供應商。加拿大太空公司MDA將取代法義製造商Thales Alenia Space建造Lightspeed衛星，從而省下約20億元成本。預計2026年中期開始發射第一批衛星，一旦首批156顆衛星進入軌道，全球服務就會開始。

義大利 投資 油價

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貨幣供給連降8個月 經濟收縮加劇

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中國手機出貨量 前6個月年減4.8%

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