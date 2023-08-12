貨幣供給連降8個月 經濟收縮加劇

美國貨幣 供給自去年11月起，28年來首次同比增速轉爲負值，之後未再轉正。今年6月同比下降12.4%，降幅雖略低於5月的13.1%，但已連續3個月降幅超過10%，顯示經濟收縮正在加劇。

獨立經濟研究所Mises Institute指出，美國貨幣供應出現1930年代經濟大蕭條 以來最大幅度的收縮。在今年3月以前的至少60年，美國貨幣供應從未出現單月同比降幅超過6%。

Mises Institute追蹤的貨幣供給指標TMS，是在廣義貨幣供應額(M2)之外再加上Fed的國債存款，但不包括短期存款和零售貨幣基金。Mises Institute認為這個指標供比M2更能呈現貨幣供給波動。

Mises Institute認為，最近幾個月美國M2的增速走勢和與TMS相似，不過TMS的下降速度快於M2。今年6月M2下降3.5%，比5月降幅3.7%略有緩和。去年同期M2為正成長5.6%。

貨幣供應額成長通常有助衡量經濟活動，也是衡量衰退是否即將到來的一個指標。在經濟繁榮時期，隨著商業銀行放貸增加，貨幣供應額往往迅速增加；而在經濟衰退到來前，貨幣供應成長速度往往放緩。

Mises Institute指出，經濟衰退前，貨幣供應往往只是成長放緩，並不一定要收縮才代表衰退在即。但近幾個月的貨幣供給的負成長，已反映出經濟和就業衰退的危險訊號。

近日一些衰退訊號如下：費城Fed製造業指數已處於衰退區域，紐約州製造業調查也如此；領先指標看起來繼續惡化，美債殖利率 曲線持續倒掛。上半年美國個人破產申請增加68%，臨時工作崗位同比下降，這通常代表經濟衰退即將來臨。

Mises Institute警告，如果Fed不想重新引發新一輪物價通膨飆升，就不能改變當前的緊縮路線。一旦Fed改變路線，將會迎來新一波貨幣供給上揚，物價會重新螺旋式上升。