那指連跌兩周 今年以來首見

由於半導體股低迷，那斯達克綜合指數收低，2023年來首度連跌兩周。

以科技股為主的那指下跌76.18點或0.56%至1萬3644.85點，主受Advanced Micro Devices、Nvidia和Micron等半導體股票拋售的拖累。史坦普500指數小跌4.78點或0.11%至4464.05點。道瓊 工業平均指數上漲105.25點或0.3%至3萬5281.4點，得益於默克公司(Merck & Co.)和雪佛龍(Chevron)的上漲。

史指和那指本周分別下跌0.3%和1.9%。兩者都是連續第二周下跌，也是自2022年12月結束連跌4周以來，以科技股為主的那指首次出現連續第二周下跌。道指在三大平均指數中表現突出，本周上漲0.6%。三大指數均低於8月初水平。

本周投資 人有很多值得慶祝的事情。

7月消費者物價指數(CPI)較去年同期低。物價同比上漲3.2%，低於市場普遍預期的3.3%。平心而論，CPI數據顯示出一些粘性跡象。所謂的核心CPI年增4.7%。

其他方面，迪士尼 在財報支持下上漲。雖然11日盤中有所回落，但該股本周仍上漲2.82%，為3月以來最佳單周走勢。

但11日公布的通膨數據讓情況變得複雜。7月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.3%，高於《道瓊》調查的經濟學家預計的成長0.2%。