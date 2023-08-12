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油價持續上升 恐成股市後患

財經新聞組／綜合報導

最新的7月消費者物價通膨數據顯示相對溫和的0.2%漲幅，雖然投資人可能會為這份基本符合預期的CPI報告歡呼，但跡象顯示，波動性較大的能源類股再次上漲，對Fed政策和投資組合產生重要影響。

由於去年基期偏高，物價的年增率正在下降。這也意味著，只要環比數字仍在增加，年增率就不太可能進一步下降。

事實上，7月總體通膨年增率從3.0%上升至3.2%。在6月和7月的CPI報告中，能源是推動通膨的主要因素，就像去年7月以來的報告一樣。

在最新的CPI報告中，雖然燃油同比暴跌26.5%，但仍較上月大幅上漲3.0%。同樣，7月公用燃氣上漲2.0%，但同比下降13.7%。備受關注的汽油較去年下跌19.9%，但本月小幅上漲0.2%。

能源物價組成因素較上月上漲本身並不一定令人擔憂。但原油、天然氣乃至整個大宗商品的短期走勢都明顯呈現看漲走勢，並顯示未來幾個月通膨統計數據可能會出現更大的增幅。

這可能會促使Fed重新採取市場未預期的行動。

WTI原油剛剛飆升至近每桶85美元，這是2022年11月以來的最高水平，在過去6周內上漲了23%。同樣地，天然氣期貨自1月以來首次觸及3美元。

衡量大宗商品價格的總體指標：標普高盛商品價格指數也飆升至1月底以來的最高水平，在較2022年峰值暴跌近40%後可望重新向上突破。

股市投資人似乎也在為能源股的持續優異表現做好準備。S&P特選能源SPDR基金(XLE)當月和當季表現最佳。而5月時，能源還是今年表現最差的類股之一。

投資人可能已經對Fed堅持當前方針、將短期利率「長期保持在較高水平」感到滿意。然而，投資人顯然沒有考慮到Fed將面臨另一輪物價通膨上升，這可能需要將基準利率提高至6%以上。（財經新聞組）

投資 利率 天然氣

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