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美通膨壓不住 Fed鷹聲不減

編譯湯淑君／綜合報導

美國7月整體通膨年增率攀升，但經濟持續降溫趨勢大致確立，聯準會（Fed）如今須思考經濟降溫速度是否足以讓通膨率穩定滑向2%目標。經濟學家認為，在通膨仍大幅超標下，Fed偏「鷹」立場不會改變。聯準會官員的最新談話，也反映出Fed仍不敢輕言戰勝通膨大敵，支持繼續緊縮的聲音依舊不減。

美國7月整體CPI年增率為3.2%，比6月的3%加速，反映食物價格上漲以及居住成本仍高。除此之外，其餘數據以好消息居多，尤其是剔除食物與能源項目的核心CPI年增率進一步趨緩，從6月的4.8%降至4.7%。整體和核心通膨年增率都低於經濟學家預期。

CPI報告發布後，期貨市場價格顯示，投資人預料Fed在9月決策會議維持利率不變的機率高達90.5%，比一周前的82%大增。

然而，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）在報告出爐後數小時接受Yahoo Finance專訪時說，近來的數據顯示通膨往正確方向發展，但還要有更多進展，才能讓她覺得Fed做的已經夠了。

今年沒有決策投票權的戴利說，如果要信心滿滿地說已經可以讓通膨率長期維持在2%的目標，那麼「我們確實需要見到通膨率回到疫情前的水準」。

戴利在7月決策會前曾說，今年可能需要再升息兩次。這次她未再重申此看法，但提到通膨仍是她所接觸到的人當中多數人最關心的事，而油價和房價是她考慮利率下一步的重點。

EY-Parthernon高級經濟學家布蘇爾說：「Fed官員可能把這份報告視為朝通膨減緩之路再跨前一步。但通膨率離2%目的地仍遠，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）可能仍會維持偏鷹立場；如果數據提供充分理由，Fed也會讓進一步升息之門開著。」

最新CPI報告凸顯出Fed抗通膨最後一哩路仍面臨一些路障。一、整體CPI年增率是去年7月來首次不降反升，汽油價格近來上漲也可能推升8月數據。二、基期效應，美國通膨在去年春、夏觸頂，使今年前幾個月的年比數據顯得改善很大；但通膨去年7月開始趨緩，因此今年底前CPI年比數字就不再那麼漂亮，可能顯得搖擺不定。三、近來房市景氣彈升，可能中斷租金成本緩和趨勢。四、核心通膨減緩幅度溫和，使中、長期通膨預期再度回升，是另一大顧慮。

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