女力撐起芭比、泰勒絲票房

今年夏天大批婦女掏腰包力挺，造就了電影「芭比」、泰勒絲與碧昂絲演唱會的非凡佳績。（美聯社）

女性創作者談論女性遭遇的作品，今年夏天吸引大批婦女掏腰包力挺，造就了電影「芭比 」、泰勒絲與碧昂絲 演唱會的非凡佳績。女性呼朋引伴，先後與家人或姊妹淘出動觀賞相同演出，造福經濟。聯準會（Fed）7月褐皮書指出，泰勒絲演唱會提振了費城 地區的旅館業。

華爾街日報報導，27歲的伊赫迪里揚打算連看兩場碧昂絲演唱會，第一次和親友在家鄉費城觀賞，買了1,200美元的VIP座位，還要花300美元做造型買新裝。之後她要跟一群女性朋友到亞特蘭大再看一次演唱會。

像伊赫迪里揚這樣揪團出動的女性所在多有，據門票經銷商Vivid Seats，參加泰勒絲「時代演唱會」和碧昂絲「文藝復興演唱會」的粉絲，逾八成一口氣購買兩張以上門票。銷售網站Fandango也說，芭比電影票訂單中，有27%一次訂購三張以上成人票。

芭比探討社會對女人的期待，要求女性完美無缺。碧昂絲在文藝復興專輯中，大唱「你無法敲碎我的靈魂，我要告訴大家」。泰勒絲則槓上串流媒體，爭取更好的版稅。

環球音樂出版集團董事長兼執行長格森說，許多女性感到無能為力之際，芭比、泰勒絲、碧昂絲以真實方式講述女性賦權，「這些堅強的女性不怕擁有主控權，我們對此做出回應，下意識地聚集在她們身邊，她們的力量讓我們更有力量。」

芝加哥大學經濟系教授史隆說：「（這些創作）聚集人群，這是行銷者的夢想。人們做了行銷員的工作，帶所有朋友上電影院。」芭比票房已衝上11億美元，Fandango指出，購買芭比電影票者有65%是女性。不只如此，婦女也更願意為了欣賞演出一擲千金。