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特斯拉股價漲 就因X執行長一席話？

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克，與後來被他聘來擔任X執行長的雅卡理諾，今年4月一起參加活動的檔案照。 （美聯社）
特斯拉執行長馬斯克，與後來被他聘來擔任X執行長的雅卡理諾，今年4月一起參加活動的檔案照。 （美聯社）

特斯拉（Tesla）的股價，現在有X公司（之前名為推特）執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino）來救場了？

儘管X老闆馬斯克以插手經營為人所知，但雅卡理諾10日接受美國財經媒體CNBC訪談時強調，她擁有很高的自主權，而且因為主要廣告主回歸，X已「接近」損益平衡。

雅卡理諾說，她擁有自己方式經營X的自主權，「我的和伊隆（馬斯克名字）的角色分工非常清楚」，「伊隆專注於產品設計…我負責其他的事，我有自主權。」

她說，X實施新的內容管控措施後，大幅降低廣告主風險，現在的X比一年前更健康了，主要品牌的行銷主管也認為，在X下廣告，是因為能「免於可能有害內容傷害的風險」。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，馬斯克特立獨行的管理風格最近幾個月都受到檢視，投資人在大多時候對馬斯克管理X平台的做法感到緊張，但雅卡理諾的談話內容顯示，馬斯克願意放權給的經理人。

這個訊息顯然被特斯拉投資人視為「間接」利多，因為馬斯克可望能花更多時間在經營特斯拉，特斯拉股價10日上漲1.3%，收在245.34美元。此前，在投資人得知原被認定是馬斯克頭號接班人的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）辭職後，特斯拉股價跌了4.6%。

特斯拉投資人已關注「時間」一段時間。馬斯克去年10月接近要買下當時名為推特的社群平台時，特斯拉的股價走低，部分原因就是投資人擔心馬斯克又要分心經營推特。馬斯克在今年5月特斯拉股東會提到這點。他說，推特已經比他買下時更為穩定了，他將不會再花那麼多時間在推特。這當然是特斯拉股東想要的正面回應，

然而，柯克宏本周意外辭職，也嚇到股東，因為提醒了投資人，前幾年特斯拉的高階主管階層變動很快。之前另一位財務長在職不到兩年，一位會計長更只待兩個月。

特斯拉高層人事不穩定時，總會引發質問：除了馬斯克，誰能經營特斯拉？投資人並不深刻了解特斯拉的高階領導階層。在特斯拉2023年委托書報告中，高階主管只列三人：馬斯克、柯克宏和工程長巴格林諾（Andrew Baglino）。

這也是為何雅卡理諾說她有自主權時，特斯拉的投資人會認為是個利多。現在特斯拉的投資人也需要特斯拉找到和雅卡理諾相當的經理人－能幹、又能贏得馬斯克的信賴。

特斯拉 馬斯克 投資

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