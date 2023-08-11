CNBC：不必再找「下一個巴菲特」 股神成就無從複製

「股神」巴菲特的投資成就難以複製。（路透）

財經網站CNBC報導，每隔一段時間，就有新崛起的投資 明星被財經媒體冠上「下一個巴菲特 」的稱號，但隨之而來的是令人失望的表現，例如現在面臨多項刑事指控，聲名狼藉的FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）。

遭「下一個巴菲特」咀咒的還有很多人，包括Pershing Square的Bill Ackman和前西爾斯百貨（Sear's）的執行長Eddie Lampert，他們的職涯當中都曾獲此一讚譽，但表現差得遠了，現年92歲的「股神」根本獨一無二。

自成一格

自1965年巴菲特入主以來，波克夏 （Berkshire Hathaway）的年均報酬率比標普500指數高出一倍。如今這家公司擁有令人難以置信的多元化業務，從Geico保險到BNSF鐵路，還持有近6%的蘋果股權和100%的Dairy Queen。不僅資產負債表穩健，還擁有大約1,500億美元的現金。巴菲特證明了自己的獨特性。

晨星公司分析師Greggory Warren說，巴菲特成功地融合波克夏的財務實力與承保能力，還加入他的精明幹練的投資腦袋。

新高紀錄

波克夏從陷入困境的紡織公司大翻身，如今在保險業務反彈推動下，上季營業利潤首度站上100億美元。波克夏股價本周創下新高紀錄。

從1965到2022年，波克夏股票的年化報酬率19.8%，是標普500指數9.9%的兩倍。自巴菲特執掌該公司以來，這支股票累計上漲3,787,464%。

Empire Financial Research執行長Whitney Tilson多年來讚美波克夏是「美國第一名的退休股票」，混合了安全性和成長性，同時還是被低估的股票。.

滿手現金

巴菲特把現金比作氧氣，曾表示持有大量現金是對股東的責任，因為波克夏提供保險服務，也因為他喜歡在動盪期間維持獨立性。

波克夏坐擁巨額現金使巴菲特能在危機期迅速採取行動。他2011年挹注前景令人擔心的美國銀行（BofA）50億美元；2008年以50億美元注資扶助高盛集團（Goldman Sach）； 1987年用7億美元協助所羅門兄弟（Salomon Brothers）不致遭到惡意收購。

Glenview Trust投資長Bill Stone表示，波克夏資產負債表上的巨額現金使其在低迷期找到好機會，同時幾乎完全消除破產風險。

史上最佳

巴菲特最近對日本商社的投資，讓Social Capital執行長Chamath Palihapitiya衷心讚他「史上最偉大」。五大商社支付穩定股利且獲利走高，巴菲特還能出售日本債券對沖貨幣風險，將投資取得的股息與波克夏支付債券利息之間的差額收入囊中。

許多觀察巴菲特的人對他轉向投資蘋果（Apple）感到驚異，這是波克夏最大持股部位，投資額已膨脹到1,770億美元。會避開科技股的巴菲特把蘋果當成消費品公司，表示自己被它的大規模庫藏股計畫所吸引。蘋果2022和2023年在庫藏股的花費高達900億美元。2016年來，巴菲特對蘋果的押注為波克帶進逾1,000億美元收入。

下一位奧馬哈先知，不管是誰，想複製這麼優秀的表現，都只能夢中去尋。