7月通膨低於預期 Fed鬆口氣

美國7月CPI年增率3.2%，低於預期。（路透）

7月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.2%，代表通膨至少已經減少對美國經濟的部分影響。

勞工 統計局報告，7月物價上漲0.2%，與《道瓊》預估一致。然而，年率雖然高於6月，但略低於3.3%的預測。

排除波動較大的食品和能源價格的核心CPI本月上漲0.2%，與預期相符，年率上漲4.7%，為2021年10月以來最低水平；也略低於《道瓊》預測的4.8%。

單月通膨增幅幾乎全部來自住房費用，該費用上漲0.4%，較去年同期上漲7.7%。勞工局表示，超過90%的成長來自住房，約占CPI權重的三分之一。

食品價格本月上漲0.2%，勞工統計局表示，雖然本月原油價格飆升且加油站價格也上漲，但能源價格僅上漲0.1%。

二手車價格下降1.3%，醫療服務價格下降0.4%。

相對溫和的通膨水平有助於提高勞工工資。勞工統計局在另一份新聞稿中表示，本月實際工資成長0.3%，較去年同期成長1.1%。

整體通膨年率雖然低於預期，但實際上仍較6月3%的水平有所上升。

總之，最新一批數據顯示，即使通膨已遠低於2022年中期40年來的高點，但仍遠高於Fed希望的2%水平，並且高得足以讓Fed短期內不太可能降息 。

信安資產管理公司首席全球策略師沙阿(Seema Shah)表示，「雖然通膨正朝著正確的方向發展，但仍然處於高點，代表Fed距離降息還有一段距離。」「事實上，通縮不太可能一帆風順，在2%的目標可持續實現之前，需要經歷一些額外的經濟痛苦。」

不過，通膨水平下降至少減輕了Fed繼續收緊政策的部分壓力。

自2022年3月以來，基準利率 上調11次後，人們普遍預計Fed官員將在9月暫停升息。然而，接下來會發生什麼還有待爭論。但無論是否進一步升息，幾乎所有FOMC成員都同意較高的利率可能會維持一段時間。