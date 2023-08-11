我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

7月通膨低於預期 Fed鬆口氣

財經新聞組／綜合報導
美國7月CPI年增率3.2%，低於預期。（路透）
美國7月CPI年增率3.2%，低於預期。（路透）

7月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.2%，代表通膨至少已經減少對美國經濟的部分影響。

勞工統計局報告，7月物價上漲0.2%，與《道瓊》預估一致。然而，年率雖然高於6月，但略低於3.3%的預測。

排除波動較大的食品和能源價格的核心CPI本月上漲0.2%，與預期相符，年率上漲4.7%，為2021年10月以來最低水平；也略低於《道瓊》預測的4.8%。

單月通膨增幅幾乎全部來自住房費用，該費用上漲0.4%，較去年同期上漲7.7%。勞工局表示，超過90%的成長來自住房，約占CPI權重的三分之一。

食品價格本月上漲0.2%，勞工統計局表示，雖然本月原油價格飆升且加油站價格也上漲，但能源價格僅上漲0.1%。

二手車價格下降1.3%，醫療服務價格下降0.4%。

相對溫和的通膨水平有助於提高勞工工資。勞工統計局在另一份新聞稿中表示，本月實際工資成長0.3%，較去年同期成長1.1%。

整體通膨年率雖然低於預期，但實際上仍較6月3%的水平有所上升。

總之，最新一批數據顯示，即使通膨已遠低於2022年中期40年來的高點，但仍遠高於Fed希望的2%水平，並且高得足以讓Fed短期內不太可能降息

信安資產管理公司首席全球策略師沙阿(Seema Shah)表示，「雖然通膨正朝著正確的方向發展，但仍然處於高點，代表Fed距離降息還有一段距離。」「事實上，通縮不太可能一帆風順，在2%的目標可持續實現之前，需要經歷一些額外的經濟痛苦。」

不過，通膨水平下降至少減輕了Fed繼續收緊政策的部分壓力。

自2022年3月以來，基準利率上調11次後，人們普遍預計Fed官員將在9月暫停升息。然而，接下來會發生什麼還有待爭論。但無論是否進一步升息，幾乎所有FOMC成員都同意較高的利率可能會維持一段時間。

勞工 降息 利率

上一則

通膨緩+低失業 Fed無前例處「未知領域」

下一則

台積7月營收55.9億美元 近半年新高

延伸閱讀

3大股指基本持平 回吐盤初漲幅 FED政策無寬鬆跡象

3大股指基本持平 回吐盤初漲幅 FED政策無寬鬆跡象
CPI年增率13個月來首升 逐月通膨持穩

CPI年增率13個月來首升 逐月通膨持穩
美7月CPI年升3.2% 比市場預期溫和 美股債齊揚

美7月CPI年升3.2% 比市場預期溫和 美股債齊揚
中國敲響通縮警報 7月CPI、PPI雙跌負值 市場憂陷惡性循環

中國敲響通縮警報 7月CPI、PPI雙跌負值 市場憂陷惡性循環

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦