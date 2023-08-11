通膨緩+低失業 Fed無前例處「未知領域」

瑞奇蒙Fed在分析利率 的最新研究報告中表示，Fed官員正處於「未知領域」，沒有明確的歷史可供遵循；因為當前通膨下降但失業率尚未上升，在這種環境下制訂貨幣 政策「與其他周期不同」。

報告寫道：「當前周期是整個二戰後聯邦公開市場委員會(FOMC)首次在降低通膨方面取得重大進展，而失業率沒有相應上升。」

報告指出，「當前的利率事件讓我們處於未知的領域」。當Fed於2022年3月開始收緊貨幣政策時，面臨著通膨與目標聯邦基金利率之間有史以來最大的差距，雖然利率升幅是至少40年來最快，但現在失業率仍保持穩定和較低水平。

隨著政策制訂者決定是否利率已夠高，或者需要進一步升息 ，這種通膨下降能否持續將成為Fed未來幾討論的核心。

Inflation Insights總裁謝里夫(Omair Sharif)預計基本物價趨勢將顯示通膨持續放緩。雖然總體通膨數據上升，但「今夏可能會持續通貨緊縮」。

到目前為止，Fed的方向是正確的，以CPI衡量的通膨率已從去年6月的高點9.1%回落。

自去年3月以來，Fed已將聯邦基金利率調升5.25個百分點，政策制訂者在過去12次會議中11次批准升息，採取一系列行動抑制借貸和支出，減緩經濟和物價的成長步伐。

通常情況下，隨著企業和消費者縮減支出，這將導致失業率上升。然而，自2022年2月以來，失業率一直保持在4%以下，為史上最低水平。

對於這種情況發生的原因，Fed政策制訂者給出了不同的解釋，從因疫情期間招聘困難而傷痕累累的企業「囤積勞力」，到可能主要由緩慢糾正的供應鏈問題驅動的通膨。其他人則認為，經濟適應更高利率的速度仍然緩慢，而且在Fed結束對抗通膨前，失業率最終將上升。