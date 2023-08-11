迪士尼+CPI 道指小幅走升
道瓊工業平均指數小幅走高，受益於迪士尼財報後的反彈以及關鍵通膨數據顯示同比通膨增速略低於預期。
道指上漲52.79點或0.15%收3萬5176.15點。史坦普500指數微漲1.12點或0.03%至4468.83點。那斯達克綜合指數上漲15.97點或0.12%收1萬3737.99點。
早盤三大股指均上漲逾1%，其中道指上漲逾450點。雖然收盤上漲，那指和史指本周仍將分別下跌1.2%和0.2%。道指預計上漲0.3%。
7月消費者物價同比上漲3.2%，低於《道瓊》調查經濟學家一致預期的3.3%。按月計算，通膨上升0.2%，符合預期。報告還表示，上個月實際平均周薪沒有變化，這是另一個正面跡象。
即使如此，報告還是顯示出一些粘性通膨的跡象。不計食品和能源的所謂核心CPI同比上漲4.7%，遠高於Fed 2%的目標。6月總體通膨率高於3%的年率。
與此同時，迪士尼宣布即將調升無廣告版Disney+訂閱價格，股價上漲4.9%，成為道指表現最好的股票。這家媒體巨頭還公布超出預期的第3財季每股獲利。永利度假村(Wynn Resorts)因財報優於預期而上漲2.6%。
截至10日上午，超過90%的史指成分股已公布上季財報。FactSet數據顯示，其中約五分之四業績超出華爾街預期。
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