我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

迪士尼+CPI 道指小幅走升

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數小幅走高，受益於迪士尼財報後的反彈以及關鍵通膨數據顯示同比通膨增速略低於預期。

道指上漲52.79點或0.15%收3萬5176.15點。史坦普500指數微漲1.12點或0.03%至4468.83點。那斯達克綜合指數上漲15.97點或0.12%收1萬3737.99點。

早盤三大股指均上漲逾1%，其中道指上漲逾450點。雖然收盤上漲，那指和史指本周仍將分別下跌1.2%和0.2%。道指預計上漲0.3%。

7月消費者物價同比上漲3.2%，低於《道瓊》調查經濟學家一致預期的3.3%。按月計算，通膨上升0.2%，符合預期。報告還表示，上個月實際平均周薪沒有變化，這是另一個正面跡象。

即使如此，報告還是顯示出一些粘性通膨的跡象。不計食品和能源的所謂核心CPI同比上漲4.7%，遠高於Fed 2%的目標。6月總體通膨率高於3%的年率。

與此同時，迪士尼宣布即將調升無廣告版Disney+訂閱價格，股價上漲4.9%，成為道指表現最好的股票。這家媒體巨頭還公布超出預期的第3財季每股獲利。永利度假村(Wynn Resorts)因財報優於預期而上漲2.6%。

截至10日上午，超過90%的史指成分股已公布上季財報。FactSet數據顯示，其中約五分之四業績超出華爾街預期。

迪士尼 道瓊 華爾街

上一則

中國上月汽車出口39.2萬輛 創新高

下一則

通膨緩+低失業 Fed無前例處「未知領域」

延伸閱讀

3大股指基本持平 回吐盤初漲幅 FED政策無寬鬆跡象

3大股指基本持平 回吐盤初漲幅 FED政策無寬鬆跡象
CPI年增率13個月來首升 逐月通膨持穩

CPI年增率13個月來首升 逐月通膨持穩
迪士尼串流服務價格 調升

迪士尼串流服務價格 調升
CPI公布前避險情緒濃厚…美股收黑 那指費半挫跌逾1%

CPI公布前避險情緒濃厚…美股收黑 那指費半挫跌逾1%

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦