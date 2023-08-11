迪士尼+CPI 道指小幅走升

道瓊 工業平均指數小幅走高，受益於迪士尼 財報後的反彈以及關鍵通膨數據顯示同比通膨增速略低於預期。

道指上漲52.79點或0.15%收3萬5176.15點。史坦普500指數微漲1.12點或0.03%至4468.83點。那斯達克綜合指數上漲15.97點或0.12%收1萬3737.99點。

早盤三大股指均上漲逾1%，其中道指上漲逾450點。雖然收盤上漲，那指和史指本周仍將分別下跌1.2%和0.2%。道指預計上漲0.3%。

7月消費者物價同比上漲3.2%，低於《道瓊》調查經濟學家一致預期的3.3%。按月計算，通膨上升0.2%，符合預期。報告還表示，上個月實際平均周薪沒有變化，這是另一個正面跡象。

即使如此，報告還是顯示出一些粘性通膨的跡象。不計食品和能源的所謂核心CPI同比上漲4.7%，遠高於Fed 2%的目標。6月總體通膨率高於3%的年率。

與此同時，迪士尼宣布即將調升無廣告版Disney+訂閱價格，股價上漲4.9%，成為道指表現最好的股票。這家媒體巨頭還公布超出預期的第3財季每股獲利。永利度假村(Wynn Resorts)因財報優於預期而上漲2.6%。

截至10日上午，超過90%的史指成分股已公布上季財報。FactSet數據顯示，其中約五分之四業績超出華爾街 預期。