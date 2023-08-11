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巴菲特指標顯示 美股遭嚴重高估

財經新聞組／綜合報導

美股有個很特別的「巴菲特指標」，目前已達到170%，而超過134%就代表美股被嚴重高估；市場開始猜測美股可能即將進入修正。

巴菲特2001年在《財富》雜誌上發表《巴菲特論股市》，在文中表示：「所有公開交易的股票的市值占美國GDP的比例，雖然有一定的局限性，但是在任何情況下衡量股市估值水平方面，可能是最佳的單一指標。」

因此這個指標被稱為「巴菲特指標」。簡單來說，就是美股總市值占美國全國GDP的比率。

根據GuruFocus數據，美股總市值在8月8日為45兆元，較2022年9月的低點大幅上升22%。今年以來，史坦普500指數上漲19%，那斯達克指數飆升37%。

同時，美國經濟分析局預估美國第2季GDP為26.84兆元。代入後顯示「巴菲特指標」達到驚人的170%。

巴菲特曾指出，巴菲特指標100%代表美股估值合理，在70%或80%的水平適合買入；114%至134%略微高估，超過134%即為嚴重高估；在200%左右買進美股等於「玩火自焚」。

去年這項指標曾獲驗證。從去年1月的210%暴跌至9月的150%，同期史指下跌近30%。

今年以來，史指在市場樂觀情緒中上漲超過16%，7月開始的美股財報季也證實了大企業的獲利能力，且正在擺脫通膨困擾。分析師紛紛調升獲利預期，支撐股價上漲。

同時，AI風暴席捲，大型科技股大幅反彈，讓「巴菲特指標」重回大眾視野，華爾街大型投行都不約而同的發出估值過高的警告，開始給美股帶來壓力。

摩根大通首席策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新報告中寫道，因歐美央行近期不太可能轉向，本益比看來過高。建議投資人減碼股票：「美股當前估值顯示，投資人預計經濟會繼續擴張或『不著陸』，同時貨幣政策會放寬。」

美股 巴菲特 投資

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