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拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

財經簡訊

財經新聞組／整理

FTC調查克羅格收購艾伯森

消息人士透露，聯邦貿易委員會(FTC)正在審查克羅格(Kroger)收購競爭對手雜貨巨頭艾伯森(Albertsons)的計畫，調查供應商是否會因此承壓損及小型雜貨連鎖店。FTC將對去年10月宣布的246億元收購案進行調查。FTC工作人員已與農業、食品零嘴和小型雜貨連鎖店的專家進行接觸。

Coach將與Versace合併

Coach和Kate Spade母公司Tapestry宣布以85億元收購Capri Holdings，創建美國時尚巨頭，雖然規模仍不及歐洲競爭對手，但在競爭中處於更有利的地位。它將匯集6大時尚品牌：Tapestry旗下的Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman以及Capri旗下的Versace、Jimmy Choo和Michael Kors。

FDA批准嬌生抗體血癌療法

嬌生公司表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已批准其抗體療法用於治療難以治療的血癌患者。這種名為Talvey的talquetamab-tgvs療法屬於一種稱為雙特異性抗體療法，將癌細胞和免疫細胞結合在一起，以便人體免疫系統可以殺死癌症細胞。

Lyft將在App上顯示廣告

乘車共享平台Lyft將開始在其App上顯示廣告，希望創造更穩定的收入來源。它還與廣告科技公司Rokt合作銷售廣告。合作夥伴包括Bilt Rewards、亞馬遜的Audible和康卡斯特的環球影業。司機還可從Lyft Media的車載平板電腦中受益，藉由廣告收入和更多小費來增加他們的收入。

黑石募資71億資助替代能源

黑石集團(Blackstone Inc.)籌集71億元資金用於資助太陽能公司、電動車零件製造商和減少碳排放的技術。這支黑石Green Private Credit Fund III超過60億元的籌資目標。代表該公司押注經濟將減少對石油和天然氣的依賴，以及支持轉向低碳能源的公司將需要融資的最大儲備。

拉夫羅倫本季銷售將遜預期

拉夫羅倫(Ralph Lauren)預測本季銷售額將大幅低於華爾街預期，顯示在美國精品消費普遍放緩的情況下，對其昂貴的毛衣、襯衫和戶外服裝的需求正在失去動力。雖然第1季銷售額和獲利超出預期，但中國後疫情復甦慢於預期，對消費者支出擔憂加劇，該公司維持全年營收財測不變。

Lyft 嬌生 時尚

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