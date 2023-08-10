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票價雖高 疫後出國遊仍暴增

財經新聞組／綜合報導

即使經濟存在不確定性且家庭儲蓄不斷減少，但後疫情的旅遊熱潮以及隨之而來的高票價，直至明年都沒有放緩的跡象。

就算人們對消費者還會繼續沉迷多久仍存疑問，但航空公司、酒店和分析師表示，旅遊仍然是優先選擇，而不是像過去幾年那種「有也不錯」的感覺。

根據國際航空運輸協會(IATA)的數據，今年國際旅遊達到疫情前水平的90%左右。雖然氣溫飆升，但前往氣候涼爽的南歐遊客帶動這波反彈，其中包括大批飛往海外的美國遊客。

戰略諮詢公司L.E.K. Consulting資深合夥人麥科恩(Dan McKone)表示：「疫情爆發後，許多人重新調整了自己的優先事項，並把重點放在旅遊上。」

旅遊科技公司艾瑪迪斯(Amadeus)表示，這種願望明年甚至可能會加強。該公司最近的調查顯示，47%受訪者表示，出國旅遊是2023年和2024年高度優先的可自由支配支出類別；而前一年的比率為42%。艾瑪迪斯對來自英國、法國、美國、德國新加坡的旅客進行抽樣調查。

這些趨勢提振了旅遊公司的財報收益。皇家加勒比等遊輪業者最近幾周公布了創紀錄的業績。旅遊業者Booking Holdings和Airbnb營收分別成長27%和18%；航空公司達美航空和酒店巨頭萬豪國際集團預測未來需求強勁。

德國漢莎航空表示，今年底前的訂位量超過疫情前水平的90%，由夏季持續到10月。聯合航空將於今年秋季擴大太平洋航線站點，新增飛往馬尼拉、香港、台北和東京的航班。

穆迪投資者服務公司8日表示，總體而言，預計2023年全球客運需求將同比成長22%，2024年將同比成長6%。自疫情爆發以來，票價在某些情況下上漲兩位數，但不太可能暴跌。

疫情 德國 新加坡

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