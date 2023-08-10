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巨額債務到期 削減成本難免

財經新聞組／綜合報導

高盛發現，大企業不太可能永遠避免高利率的影響，尤其是未來兩年內預計將有1.8兆元的企業債到期。根據對1965年以來上市公司數據的分析，為支付更高利息通常會轉化成削減勞動成本和資本支出。

需以目前更高利率爲現有到期債務再融資的公司，將面臨更高的債務成本。由哈祖斯(Jan Hatzius)領導的高盛經濟團隊預計，2024年公司的利息支出將成長2%，2025年將成長5.5%。

高盛團隊在最新報告中寫道：「每增加1元的利息支出，企業的資本支出就會減少10分，勞動成本就會減少20分，其中大約半數來自就業減少，半數來自工資降低。」

在這種背景下，高盛預計2024年可能會有5000個工作崗位拖累就業成長，2025年將有1萬個就業崗位拖累就業。

與房東一樣，許多美國大型企業也搶進疫情期間低利借貸爭奪戰，以鎖定低固定利率，同時也爲Fed過去16個月的升息運動提供庇護。但由於企業通常會錯開債務到期時間，以盡可能爭取更低的整體借貸成本，這也意味着2026年將有越來越多債務到期。與此同時，即使部分經濟學家預計明年春天將降息，但Fed官員預計利率將會長期保持高點。

問題一部分在於，即使人們擔心Fed的快速升息會引發經濟衰退，但勞動市場的韌性驚人。最新的勞動市場數據顯示，7月經濟新增18.7萬個工作崗位，代表招聘可能正在放緩，但工資穩定在4.4%的年增率，失業率從3.6%降至3.5%。聯邦官員預期年底工資成長低於3%。

雖然信貸出現裂痕，尤其是對於浮動利率債務的借款人來說，無論是市場還是美國官方，對經濟軟着陸的信心一直在加強。（財經新聞組）

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